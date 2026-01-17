Conte chỉ ra lý do Hojlund hồi sinh ở Napoli

Antonio Conte nhấn mạnh vai trò của huấn luyện chuyên sâu trong sự tiến bộ của Rasmus Hojlund, tiền đạo đang hồi sinh mạnh mẽ tại Napoli sau khi rời Manchester United.

Trong buổi chia sẻ mới nhất, Antonio Conte không giấu sự hài lòng với sự tiến bộ của Rasmus Hojlund, đồng thời khẳng định các cầu thủ trẻ chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu được dẫn dắt đúng cách. Phát biểu của Conte được xem như lời nhấn mạnh về vai trò của công tác huấn luyện, trong bối cảnh Hojlund từng bị gạt khỏi kế hoạch tại Manchester United.

Tiền đạo 22 tuổi gia nhập Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có điều kiện trị giá khoảng 38 triệu bảng, sau khi không còn nằm trong định hướng nhân sự của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford. Trước đó, Hojlund từng được mang về MU với giá 72 triệu bảng từ Atalanta dưới thời Erik ten Hag, nhưng chỉ ghi 4 bàn ở Premier League mùa trước.

Tại Napoli, tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng tìm lại hình ảnh từng khiến anh trở thành một trong những chân sút trẻ được săn đón nhất châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, Hojlund đã ghi 9 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi đấu trường, đóng góp trực tiếp vào lối chơi tấn công của Napoli.

Conte cho rằng sự cải thiện ấy đến từ quá trình làm việc chi tiết trên sân tập: từ cách di chuyển, chọn vị trí, hỗ trợ đồng đội cho đến thời điểm tăng tốc khai thác khoảng trống. “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cầu thủ tốt hơn so với lúc họ mới đến”, HLV người Italy nhấn mạnh.

Hojlund cũng sớm có danh hiệu đầu tiên cùng Napoli khi góp công giúp đội bóng vô địch Siêu cúp Italy. Anh ghi bàn và kiến tạo ở bán kết gặp AC Milan, trước khi cùng đồng đội vượt qua Bologna trong trận chung kết.

Sau chức vô địch này, tiền đạo 22 tuổi đăng tải thông điệp mang tính ẩn ý trên mạng xã hội, được nhiều người hiểu là lời đáp trả thời gian khó khăn tại Manchester United.

Ban lãnh đạo Napoli không giấu ý định giữ chân Hojlund lâu dài. Giám đốc Thể thao Giovanni Manna khẳng định việc kích hoạt điều khoản mua đứt trong tương lai gần gần như chỉ còn là vấn đề thủ tục.

Bản thân Hojlund thừa nhận anh tìm thấy sự phù hợp cả về chuyên môn lẫn môi trường sống tại miền Nam Italy. Việc tái ngộ Scott McTominay, người từng thi đấu cùng anh tại Old Trafford và đã sớm thành công trong màu áo Napoli, cũng giúp tiền đạo người Đan Mạch hòa nhập nhanh hơn.

Ở tuổi 22, Hojlund xác định Napoli là bước ngoặt quan trọng để hoàn thiện bản thân. Sự hồi sinh của anh không chỉ là câu chuyện phong độ, mà còn phản ánh rõ nét tác động của một môi trường huấn luyện phù hợp và một HLV biết cách khai thác tiềm năng cầu thủ.