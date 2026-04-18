Đồng đội của Ancelotti vẫn thi đấu ở tuổi 83

  • Thứ bảy, 18/4/2026 18:21 (GMT+7)
Ở tuổi 83, Lamberto Boranga viết tiếp câu chuyện khó tin của bóng đá thế giới khi phần lớn đồng nghiệp đã rời xa sân cỏ.

Ở tuổi 83, ông Boranga chưa chịu dừng lại.

Lamberto Boranga trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Football Manager 2026, một cột mốc đặc biệt cho sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Boranga ra mắt bóng đá chuyên nghiệp năm 1961 và có hơn 100 lần ra sân tại Serie A trong màu áo Fiorentina, Brescia và Cesena. Tuy nhiên, dấu ấn kinh ngạc nhất đến ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Tháng 10/2025, ông bắt chính cho đội bóng hạng 7 Trevana trong trận gặp Foligno, qua đó trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu một trận chính thức tại Italy.

Dù để thủng lưới 5 bàn trước khi rời sân, Boranga vẫn giữ sự thẳng thắn quen thuộc. Ông thừa nhận mắc hai sai lầm, nhưng cũng có vài pha cứu thua đáng chú ý. Với ông, niềm vui thi đấu quan trọng hơn kết quả.

Hành trình của Boranga càng trở nên đặc biệt khi nhìn lại quá khứ. Ở tuổi 34, ông từng sát cánh cùng Carlo Ancelotti thi đấu cho Parma. Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 1993, Boranga tiếp tục chơi bóng bán chuyên, song song với công việc bác sĩ tim mạch.

Dữ liệu về ông Boranga trong tựa game nổi tiếng.

Không dừng lại ở bóng đá, Boranga còn là vận động viên điền kinh xuất sắc. Ông từng giành HCV tại các giải Masters thế giới và châu Âu, đồng thời lập kỷ lục thế giới ở nội dung nhảy xa và nhảy 3 bước cho nhóm tuổi ngoài 65.

Việc xuất hiện trong Football Manager 2026 cho thấy tinh thần bền bỉ hiếm có. Trong game, chỉ số của ông phản ánh việc bản thân vẫn duy trì nền tảng thể lực và sự nhanh nhẹn đáng nể, nhưng tốc độ và sức bền suy giảm theo thời gian.

Chia sẻ về tuổi tác, Boranga so sánh mình với Luka Modric khi cầu thu người Croatia vẫn thi đấu đỉnh cao ở Serie A. Với ông, tuổi tác chỉ là con số, còn đam mê mới là yếu tố quyết định.

Minh Nghi

