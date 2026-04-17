Hành động kỳ lạ của danh thủ Italy

Cựu danh thủ Italy, Paolo Di Canio, gây chú ý trong vai trò bình luận viên khi thực hiện chương trình về loạt trận tứ kết Champions League vừa kết thúc.

Trong chương trình phân tích các trận tứ kết Champions League trên sóng Sky Sports Italia, Di Canio có hành động khó tin khi liên tục dùng đầu đập xuống bàn ba lần. Nguyên nhân xuất phát từ câu hỏi của người dẫn chương trình Federica Masolin về việc “bao giờ bóng đá Italy có thể đạt đến đẳng cấp của Premier League”.

Câu hỏi này dường như chạm vào nỗi thất vọng của Di Canio, khiến ông đáp lại một cách mỉa mai: “Tôi đang bình thường, và giờ cô lại muốn khiêu khích tôi sao?”.

Di Canio đập đầu vào bàn trên sóng truyền hình.

Dù hành động mang tính hài hước, cú đập đầu mạnh khiến cựu cầu thủ 57 tuổi bị chảy máu. Tình huống bất ngờ này nhanh chóng trở thành khoảnh khắc gây cười trên sóng truyền hình, khi chính Di Canio cũng bật cười. HLV Fabio Capello ngồi gần đó lập tức đưa khăn giấy cho cựu tiền đạo West Ham.

Di Canio có thời gian dài thi đấu tại Anh cho West Ham, Charlton và Sheffield Wednesday. Trong màu áo West Ham, cựu tiền đạo này ghi 51 bàn sau 141 trận.

Phản ứng của Di Canio phần nào phản ánh mùa giải đáng quên của các CLB Italy tại Champions League. Napoli bị loại sớm từ vòng bảng, trong khi Inter Milan và Juventus cũng dừng bước từ vòng play-off. Đại diện tiến xa nhất là Atalanta cũng bị Bayern Munich loại ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 10-2.

Trong khi đó, Premier League chỉ còn một đại diện vào bán kết là Arsenal. Đối thủ của đội chủ sân Emirates là Atletico Madrid.

