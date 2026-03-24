Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao vắng mặt ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 24/3/2026 12:00 (GMT+7)
Rodrygo, Bryan Mbeumo hay Khvicha Kvaratskhelia là những ngôi sao đáng chú ý sẽ bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

Rodrygo phải phẫu thuật dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối phải, dự kiến nghỉ thi đấu khoảng một năm. Đây là cú sốc lớn với cá nhân cầu thủ này lẫn tuyển Brazil, khi anh được xem là một trong những tiền đạo sáng giá của “Selecao”.
Dù thi đấu ấn tượng tại Premier League, Bryan Mbeumo không thể giúp Cameroon giành vé dự World Cup 2026. Ngoài Mbeumo, các cầu thủ như Andre Onana và Carlos Baleba cũng lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Victor Osimhen cùng Nigeria không thể vượt qua vòng loại và đành vắng mặt tại World Cup 2026. Trước đó, tiền đạo này cũng không tham dự World Cup 2022 với lý do tương tự.
Benjamin Sesko, bản hợp đồng lớn trong mùa hè vừa qua của Manchester United, cũng không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới. Slovenia chỉ xếp thứ ba bảng B vòng loại khu vực châu Âu, không đủ điều kiện dự play-off.
Tương tự, Khvicha Kvaratskhelia cùng Georgia dừng bước ở vòng loại khi chỉ đứng thứ ba bảng E. Dù vậy, Kvaratskhelia vẫn đang có phong độ ấn tượng ở cấp CLB trong màu áo PSG.
Dominik Szoboszlai, ngôi sao của Liverpool và tuyển Hungary, cũng vắng mặt tại World Cup 2026. Hungary để mất vé trực tiếp vào tay Bồ Đào Nha trong khi suất play-off thuộc về Ireland.
Dusan Vlahovic cùng Serbia giành được 14 điểm ở vòng loại khu vực châu Âu, nhưng vẫn lỡ suất play-off khi kém đội xếp trên là Albania đúng 1 điểm.
0

0

Duy Luân

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý