Mbappe vướng ồn ào đời tư trước World Cup

Quyết định rời trại tập trung của Kylian Mbappe để gặp gỡ nữ diễn viên Ester Exposito ngay sát thềm World Cup khiến tuyển Pháp xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Kylian Mbappe rời tuyển để đi chơi với bạn gái

Sau trận giao hữu với Bắc Ireland, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid được huấn luyện viên Didier Deschamps cho phép rời trại tập trung của "Les Bleus" để giải quyết vấn đề cá nhân.

Tuy nhiên, các báo cáo và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội sau đó cho thấy Mbappe không nghỉ ngơi mà có mặt tại Madrid cùng nữ diễn viên Ester Exposito. Cặp đôi này vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều tháng qua sau khi bị bắt gặp cùng nhau tại Paris và Madrid.

Các nguồn tin gần đây thậm chí còn cho rằng cả hai vừa trải qua một kỳ nghỉ riêng tư tại Ibiza ngay trước đợt tập trung của đội tuyển. Sự việc ngay lập tức vấp phải những luồng ý kiến chỉ trích từ dư luận Pháp.

Một bộ phận người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính thời điểm của chuyến đi, đồng thời cho rằng với cương vị đội trưởng, Mbappe nên ưu tiên tập trung hoàn toàn cho giải đấu thay vì dành thời gian cho các mối quan hệ riêng tư.

Dù huấn luyện viên Deschamps phê duyệt đợt vắng mặt ngắn hạn này cho cậu học trò cưng, vụ việc vẫn tạo ra những tình tiết bất ngờ trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Pháp. Theo lịch thi đấu, "Les Bleus" sẽ chạm trán Senegal ở trận mở màn bảng I vào ngày 17/6.

Mbappe cười tươi giữa tâm bão Tối 7/5, khoảnh khắc Kylian Mbappe lái xe ra về với thái độ giễu cợt sau buổi tập tại Real Madrid gây bão mạng xã hội.