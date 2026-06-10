HLV Deschamps đáp trả chỉ trích khi xếp Mbappe đá cắm

Rạng sáng 10/6, sau trận thắng 3-1 trước Bắc Ireland, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp lên tiếng bảo vệ việc bố trí Kylian Mbappe ở vị trí tiền đạo trung tâm.

Deschamps tin tưởng Mbappe sẽ làm tốt ở vị trí tiền đạo cắm.

Trước những hoài nghi về việc Mbappe không phù hợp với vai trò trung phong cắm, HLV Deschamps không ngần ngại đáp trả gay gắt trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ The Guardian: "Tôi chắc hẳn phải rất ngu ngốc, và hàng tá huấn luyện viên từng dẫn dắt cậu ấy ở cấp độ CLB cũng vậy. Suốt 3 năm qua, từ năm cuối khoác áo PSG cho đến Real Madrid hiện tại, Kylian luôn thi đấu ở vị trí trung tâm".

Thực tế, định kiến của người hâm mộ phần lớn đến từ những khoảnh khắc bứt tốc xé gió của tiền đạo này bên hành lang. Tuy nhiên, sự linh hoạt và khả năng di chuyển không bóng mới là yếu tố giúp Mbappe thích nghi với vị trí số 9, đặc biệt khi được bao quanh bởi các vệ tinh tấn công chất lượng.

Dù vậy, những chỉ trích không phải là không có cơ sở. Trong trận giao hữu gần nhất chạm trán Bắc Ireland, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid thi đấu mờ nhạt suốt 90 phút và chỉ nhận được 6.5 điểm từ hệ thống đánh giá Sofascore.

Bỏ qua những rắc rối về mặt phong độ, Deschamps vẫn khẳng định tầm quan trọng tuyệt đối của cậu học trò cưng, đặc biệt ở khía cạnh tinh thần. Chiến lược gia này chia sẻ: "Mbappe mang đến một phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy biết lắng nghe, quan sát và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên cá nhân".

Bên cạnh đội trưởng Mbappe, "thuyền trưởng" Les Bleus còn dành những lời có cánh cho một nhân tố hứa hẹn khác là Michael Olise: "Dù khá trầm tính ngoài đời, mỗi khi bước ra thảm cỏ, Olise lại tạo ra những phép màu. Cậu ấy đang ở trạng thái rực rỡ nhất và hoàn toàn đủ khả năng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc tại kỳ World Cup này".

Sở hữu đội hình toàn sao đồng đều ở cả ba tuyến, tuyển Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Người hâm mộ kỳ vọng Mbappe sẽ tiếp tục duy trì "DNA tỏa sáng" như cách anh đã làm ở 2 kỳ World Cup gần nhất, cùng sự "chia lửa" đắc lực từ đôi chân ma thuật của Olise.

Hành trình săn vàng của "Les Bleus" sẽ chính thức bắt đầu bằng cuộc đụng độ với Senegal vào rạng sáng 17/6.