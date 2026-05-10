Đình Bắc ghi bàn 6 trận liên tiếp

Tối 10/5, Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-2 trước Nam Định thuộc vòng 22 V.League 2025/26.

Đình Bắc thăng hoa ở V.League 2025/26.

Chân sút sinh năm 2004 trải qua trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn ở V-League mùa giải năm nay. Sau thời gian gần 500 ngày tịt ngòi, Đình Bắc bùng nổ dữ dội với 10 pha lập công trong 6 trận, trở thành trụ cột không thể thay thế trên hàng công CAHN.

Hiện Đình Bắc vươn lên thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới V.League 2025/26, bằng thành tích 10 bàn của Joel Tagueu (Hải Phòng). Anh kém lần lượt Lucao (Thể Công Viettel) 1 bàn và Alan Grafite (CAHN) 4 bàn.

Ở chuyến làm khách trên sân của Nam Định, ngay phút thứ 7, đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội, tiền đạo 21 tuổi thoát xuống đầy tốc độ trước khi dứt điểm đơn giản đánh bại thủ môn Liêm Điều trong tư thế đối mặt.

Đáng tiếc là Công an Hà Nội không thể giữ được lợi thế khi Nam Định vùng lên mạnh mẽ. Lần lượt Ngọc Sơn và Trần Văn Đạt ghi liền hai bàn thắng giúp đội chủ nhà tạm thời dẫn ngược 2-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra cực kỳ kịch tính. Phút 53, Bùi Hoàng Việt Anh tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để gỡ hòa 2-2. Thừa thắng xông lên, đội chủ nhà liên tục dồn ép nhằm tìm kiếm chiến thắng quan trọng cho cuộc đua vô địch.

Bước ngoặt đến ở phút 76 khi CAHN được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Romulo. Dù vấp phải sự khiếu nại kịch liệt, công nghệ VAR vẫn xác nhận quyết định của trọng tài. Trên chấm 11 m, Đình Bắc hoàn tất cú đúp, giúp thầy trò ông Mano Polking vượt lên dẫn 3-2.

Trận đấu có 7 phút bù giờ, nhưng không đủ để đội bóng thành Nam có được bàn gỡ. Kết quả giúp CAHN xây chắc ngôi đầu với cách biệt 11 điểm so với đội bám đuổi. Trong khi đó, Nam Định yên vị ở vị trí thứ 6.

