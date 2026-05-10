Đình Bắc ghi bàn 6 trận liên tiếp

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:17 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Tối 10/5, Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-2 trước Nam Định thuộc vòng 22 V.League 2025/26.

Đình Bắc thăng hoa ở V.League 2025/26.

Chân sút sinh năm 2004 trải qua trận thứ 6 liên tiếp ghi bàn ở V-League mùa giải năm nay. Sau thời gian gần 500 ngày tịt ngòi, Đình Bắc bùng nổ dữ dội với 10 pha lập công trong 6 trận, trở thành trụ cột không thể thay thế trên hàng công CAHN.

Hiện Đình Bắc vươn lên thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới V.League 2025/26, bằng thành tích 10 bàn của Joel Tagueu (Hải Phòng). Anh kém lần lượt Lucao (Thể Công Viettel) 1 bàn và Alan Grafite (CAHN) 4 bàn.

Ở chuyến làm khách trên sân của Nam Định, ngay phút thứ 7, đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội, tiền đạo 21 tuổi thoát xuống đầy tốc độ trước khi dứt điểm đơn giản đánh bại thủ môn Liêm Điều trong tư thế đối mặt.

Đáng tiếc là Công an Hà Nội không thể giữ được lợi thế khi Nam Định vùng lên mạnh mẽ. Lần lượt Ngọc Sơn và Trần Văn Đạt ghi liền hai bàn thắng giúp đội chủ nhà tạm thời dẫn ngược 2-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra cực kỳ kịch tính. Phút 53, Bùi Hoàng Việt Anh tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để gỡ hòa 2-2. Thừa thắng xông lên, đội chủ nhà liên tục dồn ép nhằm tìm kiếm chiến thắng quan trọng cho cuộc đua vô địch.

Bước ngoặt đến ở phút 76 khi CAHN được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Romulo. Dù vấp phải sự khiếu nại kịch liệt, công nghệ VAR vẫn xác nhận quyết định của trọng tài. Trên chấm 11 m, Đình Bắc hoàn tất cú đúp, giúp thầy trò ông Mano Polking vượt lên dẫn 3-2.

Trận đấu có 7 phút bù giờ, nhưng không đủ để đội bóng thành Nam có được bàn gỡ. Kết quả giúp CAHN xây chắc ngôi đầu với cách biệt 11 điểm so với đội bám đuổi. Trong khi đó, Nam Định yên vị ở vị trí thứ 6.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.

Cạm bẫy với Đình Bắc

Trước lời mời mơ hồ từ Nhật Bản, Nguyễn Đình Bắc đứng trước lựa chọn then chốt giữa bứt phá sự nghiệp hay lặp lại những thất bại của lớp đàn anh.

15:05 4/5/2026

Đình Bắc ghi bàn 5 trận liên tiếp

Tối 2/5, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập công trong chiến thắng 2-0 của CAHN trước Hải Phòng thuộc vòng 21 V.League 2025/26.

19:56 2/5/2026

Đình Bắc trở lại đầy dữ dội

Từ chuỗi 16 vòng đấu "tịt ngòi" đến cú hat-trick rực rỡ vào lưới SLNA, Nguyễn Đình Bắc thực hiện màn "lột xác" ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu danh sách chân sút nội và khẳng định vị thế của một ngôi sao tấn công hàng đầu tại V.League 2025/26.

16:40 27/4/2026

Cuốn sách "Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United" được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Đình Bắc Hà Nội Đình Bắc

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

