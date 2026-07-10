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Thể thao

Ông Park và Son Heung-min phải điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc

  • Thứ sáu, 10/7/2026 19:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưởng đoàn Park Hang-seo, ngôi sao Son Heung-min là hai trong 13 nhân vật phải tham gia phiên điều trần do Quốc hội Hàn Quốc tổ chức.

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Ông Park Hang-seo và cầu thủ Son Heung-min phải tham gia phiên điều trần liên quan tới bê bối của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ảnh: Park Hang-seo.

Theo kế hoạch được thông qua ngày 9/7, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên điều trần vào ngày 22/7 nhằm làm rõ các vấn đề tồn đọng trong hoạt động của KFA. Trọng tâm của sự kiện này là quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo, cùng những dấu hỏi về cách thức vận hành của tổ chức này.

Theo Yonhap News TV, Chủ tịch Ủy ban Lee Jae-jung cho biết Quốc hội sẽ rà soát toàn diện những bất cập trong quá trình lựa chọn HLV đội tuyển cũng như tình hình điều hành chung của KFA, từ đó đưa ra giải pháp để tổ chức này trở lại trạng thái ổn định. Đây được xem là động thái mạnh tay của cơ quan lập pháp Hàn Quốc trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng nhằm vào bộ máy quản lý bóng đá nước này.

Danh sách triệu tập gồm 13 nhân chứng, trong đó có những cái tên đáng chú ý như cựu HLV Hong Myung-bo, cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu và cựu Giám đốc Kỹ thuật Lee Im-saeng. Ngoài ra, một số lãnh đạo đương nhiệm cũng phải tham gia trả lời chất vấn, bao gồm các Phó chủ tịch Lee Yong-soo và Kim Byung-ji.

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Ông Park đã đệ đơn từ chức hôm 7/7, ít ngày sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Park Hang-seo.

Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo xuất hiện trong danh sách với tư cách cựu Phó chủ tịch KFA. Ông gia nhập ban điều hành KFA từ tháng 5 năm ngoái và phụ trách hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. Hôm 7/7, ông từ chức trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc, chỉ ít ngày sau khi tuyển Hàn Quốc dừng bước sớm tại World Cup 2026.

Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo xác nhận sẽ tham dự phiên điều trần và nhấn mạnh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Ông cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng mình sang Mỹ để né tránh dư luận, khẳng định quyết định này xuất phát từ lo ngại về an toàn cá nhân khi gia đình nhận được những lời đe dọa.

Bên cạnh các quan chức, một số cầu thủ cũng được triệu tập, trong đó có Son Heung-min và Hwang Hee-chan. Tuy nhiên, đại diện của Son cho biết anh không thể góp mặt do trùng lịch thi đấu cấp CLB.

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