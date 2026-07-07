Xác định nơi tuyển Việt Nam đá trận mở màn ASEAN Cup

Timor-Leste chọn sân Thammasat (Thái Lan) làm “sân nhà” đăng cai các trận đấu tại ASEAN Cup 2026, trong đó có trận mở màn bảng A gặp tuyển Việt Nam.

Timor-Leste chọn sân Thammasat làm sân nhà ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Y Kiện.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Timor-Leste tiếp tục phải đá sân trung lập tại ASEAN Cup 2026 khi không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ sở vật chất của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Theo tìm hiểu, đội bóng này đã quyết định thuê sân Thammasat (Thái Lan) làm sân nhà, trong bối cảnh tuyển Thái Lan sử dụng Rajamangala cho các trận đấu thuộc bảng B.

Việc chọn sân ngoài lãnh thổ làm sân nhà không phải điều xa lạ với Timor-Leste. Vòng play-off tranh vé dự ASEAN Cup 2026, trận lượt về gặp Brunei, họ từng thi đấu tại Kuala Lumpur (Malaysia). Trong hai kỳ giải gần nhất, đội bóng này từng sử dụng các sân tại Thái Lan và Việt Nam (sân Hàng Đẫy - Hà Nội) làm sân nhà.

Tuyển Việt Nam đang tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: Nhật Đoàn.

Sân Thammasat có sức chứa khoảng 25.000 chỗ, nằm trong khuôn viên Đại học Thammasat tại Rangsit, tỉnh Pathum Thani, cách Bangkok khoảng một giờ di chuyển. Đây từng là địa điểm diễn ra nhiều trận đấu lớn của khu vực. Tuyển Việt Nam không xa lạ với sân này khi từng thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 và đặc biệt là trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Giải đấu năm đó, thầy trò HLV Park Hang-seo để thua đối thủ và giành ngôi á quân.

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Hàn Quốc để hoàn thiện lực lượng và lối chơi. Tại đây, tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu với các đội K.League. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên, trước khi di chuyển sang Thái Lan dự trận mở màn gặp Timor-Leste. Theo lịch, Timor-Leste sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam vào ngày 24/7.