Tuyển Việt Nam đấu Myanmar trước khán giả Thái Nguyên

Vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân Thái Nguyên được bán trực tuyến từ 10h ngày 8/7, với 3 mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar trong trận giao hữu quốc tế trên sân Thái Nguyên tối 18/7.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo kế hoạch phát hành vé trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Việt Nam và Myanmar. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Theo kế hoạch, vé được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 10h ngày 8/7 đến 23h59 ngày 11/7, hoặc dừng sớm nếu hết vé. Người hâm mộ có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint trên ứng dụng.

Ba mệnh giá được ban tổ chức công bố gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Khi mua và nhận vé, khán giả cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

Vé được chuyển phát qua Vietnam Post tới địa chỉ khách hàng đăng ký, với phí vận chuyển 30.000 đồng. Các đơn hàng mua trước 23h59 ngày 9/7 được áp dụng giao vé toàn quốc. Với đơn hàng phát sinh từ ngày 10/7 đến hết ngày 11/7, việc giao vé tới địa chỉ đăng ký chỉ áp dụng tại 18 tỉnh, thành miền Bắc theo danh sách của ban tổ chức.

Những trường hợp không thuộc diện giao tận nơi hoặc bưu gửi không phát được sẽ nhận vé trực tiếp tại Bưu cục Thịnh Đán, tổ 10 phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian trả vé là từ 8h đến 17h ngày 18/7. Phí phục vụ tại điểm nhận vé là 25.000 đồng.

Trận gặp Myanmar nằm trong kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế của tuyển Việt Nam trong năm 2026. Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, duy trì nhịp thi đấu và đánh giá thêm các phương án nhân sự trước những mục tiêu tiếp theo.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả tự bảo quản vé sau khi mua, đồng thời không mang vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn vào sân. VFF cũng kêu gọi người hâm mộ cổ vũ văn minh, nói không với pháo sáng.