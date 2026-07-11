Pháp ra luật hạn chế quyền lực của chủ tịch PSG

Một dự luật mới về thể thao chuyên nghiệp tại Pháp có thể buộc Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi rời các cơ quan điều hành bóng đá nước này.

Chủ tịch PSG giữ nhiều chức vụ quan trọng ở bóng đá Pháp. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi đang đối mặt nguy cơ không còn được tham gia các cơ quan quản lý bóng đá Pháp sau khi dự luật về tổ chức, quản lý và tài chính của thể thao chuyên nghiệp được Quốc hội Pháp thông qua và hoàn tất quá trình phê chuẩn tại Ủy ban hỗn hợp.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở Điều 8 của dự luật, với mục tiêu siết chặt các quy định, nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích trong bóng đá chuyên nghiệp. Điều khoản này được cho là nhắm trực tiếp đến Al-Khelaifi, người đồng thời giữ hai vai trò quan trọng là Chủ tịch PSG và Chủ tịch tập đoàn truyền thông beIN Media Group, đơn vị sở hữu hệ thống kênh beIN Sports.

Hiện Al-Khelaifi là thành viên Hội đồng quản trị của Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP), đồng thời có ảnh hưởng lớn đến các quyết định liên quan bản quyền truyền hình. Điều này nhiều lần làm dấy lên tranh cãi, bởi beIN Sports cũng là một trong những đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng các giải đấu do LFP quản lý.

Theo quy định mới, người giữ vị trí điều hành hoặc thành viên hội đồng quản trị của một CLB chuyên nghiệp sẽ không được đồng thời nắm giữ lợi ích hay chức vụ tại doanh nghiệp truyền thông, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt được luật quy định.

Chủ tịch Al-Khelaifi được cho là sẽ có cách ứng phó với dự luật mới. Ảnh: Reuters.

Nếu điều luật được áp dụng đúng như nội dung hiện tại, Al-Khelaifi sẽ không còn đủ điều kiện tham gia các cơ quan quản trị bóng đá Pháp. Tuy nhiên, những người thân cận với ông cho rằng ảnh hưởng của Al-Khelaifi không dễ bị xóa bỏ.

Theo một chuyên gia am hiểu bộ máy điều hành bóng đá Pháp, phương án khả thi nhất là ông từ chức Chủ tịch beIN Media Group nhưng vẫn điều hành tập đoàn thông qua một cộng sự thân cận. Cách làm này có thể giúp Al-Khelaifi đáp ứng quy định mới, đồng thời tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại bóng đá Pháp cũng như trên bình diện quốc tế.

Dự luật mới được xem là bước đi mạnh tay của Pháp nhằm tăng tính minh bạch trong quản trị bóng đá, đặc biệt ở lĩnh vực phân chia bản quyền truyền hình - nguồn thu quan trọng nhất của các CLB chuyên nghiệp. Nếu chính thức có hiệu lực, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với cấu trúc quyền lực của bóng đá Pháp nhiều năm qua.

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