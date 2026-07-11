GAM xuất quân dự Esports World Cup 2026

Đại diện Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Pháp tranh tài tại Esports World Cup 2026.

Các tuyển thủ GAM Esports giao lưu với người hâm mộ trong lễ xuất quân trước khi lên đường tham dự Esports World Cup 2026 tại Paris.

GAM Esports tổ chức lễ xuất quân tại TP.HCM trước khi lên đường tham dự Esports World Cup 2026 (EWC 2026) ở Paris, Pháp sáng 11/7. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam trước sân chơi thể thao điện tử quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới.

Đội tuyển League of Legends góp mặt tại buổi lễ, giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Trong khi đó, đội PUBG PC (GAM x The Expendables) không thể tham dự do đang tập huấn ngoài TP.HCM, nhưng vẫn gửi lời chào và động viên cộng đồng thông qua video.

Dịp này, GAM Esports cũng công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhà tài trợ mới trong giai đoạn nửa cuối năm 2026. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, sản xuất nội dung và tăng cường trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, GAM Esports khởi động chương trình Super Fan Program, lựa chọn những cổ động viên đồng hành cùng đội tuyển tại Paris. Các thành viên tham gia sẽ được phổ biến lịch trình, tập huấn và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết trước khi sang Pháp cổ vũ đội tuyển.

Không khí lễ xuất quân diễn ra sôi động với các hoạt động giao lưu, minigame, ký tặng và chụp ảnh cùng tuyển thủ. Bộ sưu tập áo đấu mùa giải 2026 cũng được giới thiệu để người hâm mộ trải nghiệm trước ngày đội tuyển lên đường.

Chia sẻ tại sự kiện, ông TK Nguyen, nhà sáng lập kiêm CEO GAM Esports, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong hành trình của đội tuyển. "Điều tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ không chỉ là sự chuẩn bị, mà còn là cả một cộng đồng đứng phía sau. Khi cùng nhau, không giới hạn nào là không thể vượt qua", ông nói.

Esports World Cup 2026 quy tụ nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới ở các bộ môn thể thao điện tử. GAM Esports kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn và mang về thành tích tích cực cho thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế.