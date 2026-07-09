Esports World Cup 2026 khởi tranh tại Paris

Esports World Cup (EWC) 2026 chính thức khai mạc tại Paris (Pháp), đánh dấu lần đầu tiên giải đấu thể thao điện tử lớn nhất thế giới được tổ chức bên ngoài Saudi Arabia.

Lễ khai mạc Esports World Cup 2026 diễn ra tại Hôtel de Ville (Paris), mở màn cho hơn sáu tuần tranh tài của hơn 2.000 tuyển thủ đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải diễn ra từ nay đến ngày 23/8 tại Paris Expo Porte de Versailles, quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ cùng 200 CLB esports đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội sẽ tranh tài ở 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn, với tổng quỹ thưởng kỷ lục lên tới 75 triệu USD .

Đây là kỳ Esports World Cup quốc tế đầu tiên sau hai mùa giải được tổ chức tại Riyadh. Trước khi đến Paris, các tuyển thủ phải vượt qua hệ thống vòng loại "Road to EWC", nơi hơn 1,5 triệu game thủ tham dự 330 giải đấu trên toàn thế giới để giành suất góp mặt.

Phát biểu tại lễ khai mạc ở Hôtel de Ville, Tổng giám đốc Esports World Cup Foundation (EWCF) Ralf Reichert khẳng định EWC hướng đến mục tiêu trở thành sân khấu thường niên quy tụ những tuyển thủ, CLB và tựa game hàng đầu thế giới.

"Bên cạnh việc vinh danh các nhà vô địch ở từng bộ môn, EWC còn tôn vinh những CLB duy trì thành tích ổn định trên nhiều nội dung thi đấu thông qua Club Championship", ông nói.

Club Championship tiếp tục là điểm nhấn của giải đấu. Trong tổng quỹ thưởng 75 triệu USD , có tới 30 triệu USD được phân bổ cho bảng xếp hạng CLB, trong đó đội vô địch nhận 7 triệu USD . Team Falcons bước vào mùa giải năm nay với mục tiêu bảo vệ danh hiệu sau hai lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2024 và 2025.

Kỳ EWC 2026 cũng đánh dấu sự trở lại của hai đại sứ toàn cầu Cristiano Ronaldo và kỳ thủ Magnus Carlsen. Ban tổ chức kỳ vọng sự hiện diện của hai biểu tượng thể thao sẽ góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của giải đấu, tạo cầu nối giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử.

Giải năm nay bao gồm nhiều tựa game hàng đầu như League of Legends, Dota 2, Counter-Strike 2, VALORANT, EA SPORTS FC 26, PUBG Mobile, PUBG: Battlegrounds, Free Fire, Honor of Kings, Mobile Legends: Bang Bang, Tekken 8 và Street Fighter 6.

Theo ban tổ chức, EWC 2026 sẽ được phát sóng tại hơn 160 quốc gia thông qua khoảng 100 đối tác truyền hình và nền tảng số, với tổng thời lượng trực tiếp vượt 7.000 giờ. Bên cạnh đó, khoảng 5.000 nhà sáng tạo nội dung sẽ đồng hành trong chương trình co-stream, giúp giải đấu tiếp cận người hâm mộ bằng hơn 40 ngôn ngữ trên toàn thế giới.