Faker 'đọ dáng' cùng Ronaldo

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo vừa xuất hiện cùng huyền thoại eSports Faker trong đoạn quảng cáo giải đấu Esports World Cup 2026, sự kiện sở hữu quỹ thưởng kỷ lục 75 triệu USD.

Ronaldo, Faker và hàng loạt tên tuổi đình đám trong làng eSports xuất hiện trong đoạn phim quảng bá giải đấu EWC 2026. Ảnh: EWC.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Ronaldo còn tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng trong làng thể thao điện tử. Mới đây, ban tổ chức Esports World Cup (EWC) 2026 đã tung ra trailer chính thức mang tựa đề “Greatness Recognizes Greatness”. Đoạn video ngắn này lập tức gây bão truyền thông khi quy tụ dàn siêu sao hàng đầu của cả thể thao truyền thống và eSports.

Trong sản phẩm truyền thông này, người hâm mộ chứng kiến khoảnh khắc đọ dáng đặc biệt giữa huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo và biểu tượng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại - Faker.

Bên cạnh hai tên tuổi lớn này, đoạn trailer còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao xuất sắc khác như Zywoo (bộ môn CS2), Magnus Carlsen (Cờ vua), KarlTzy (MLBB) và YiNuo (Vương Giả Vinh Diệu). Sự kết hợp này đã tạo nên hiệu ứng truyền thông ấn tượng trước thềm giải đấu.

Cristiano Ronaldo tiếp tục đảm nhận vai trò Đại Sứ Thương Hiệu Toàn Cầu cho Esports World Cup 2026. Ảnh: EWC.

Bên cạnh cuộc đổ bộ của những biểu tượng quốc tế, thể thao điện tử Việt Nam cũng đánh dấu cột mốc lịch sử tại EWC 2026 với những đại diện xuất sắc ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở nội dung cá nhân, kiện tướng Lê Quang Liêm đã chính thức sở hữu tấm vé tranh tài ở bộ môn Cờ vua điện tử. Kỳ thủ số một Việt Nam giành suất sau khi hoàn thành xuất sắc vòng loại DreamHack Atlanta tại Mỹ. Đáng chú ý, Lê Quang Liêm đã quyết định đầu quân cho đội tuyển Team Flash để hướng tới giải đấu tại Paris.

Việc cờ vua được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức với quỹ thưởng 1,5 triệu USD mở ra chương mới cho bộ môn trí tuệ này trong kỷ nguyên số. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn đấu trí trực tuyến giữa anh và nhà vô địch thế giới Magnus Carlsen.

Tại các nội dung đồng đội, người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến sự góp mặt của hai đại diện hàng đầu ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại là GAM Esports và Team Secret Whales. Trải qua các vòng loại khu vực đầy thử thách, cả hai đội tuyển đã xuất sắc ghi tên mình vào danh sách 16 câu lạc bộ mạnh nhất thế giới tụ hội tại Paris.

Esports World Cup 2026 là hệ thống giải đấu sở hữu tổng giá trị giải thưởng lớn nhất trong lịch sử thể thao điện tử, đạt con số kỷ lục 75 triệu USD (tương đương hơn 1.900 tỷ đồng ).

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 6/7 - 23/8 với quy mô mở rộng lên tới 25 bộ môn thi đấu khác nhau. Các tựa game tranh tài bao gồm những cái tên quen thuộc như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, Đấu Trường Chân Lý, PUBG, Dota 2, Apex Legends và Counter-Strike.