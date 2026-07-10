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Thể thao

GAM sẵn sàng cho Esports World Cup 2026

  • Thứ sáu, 10/7/2026 12:07 (GMT+7)
  • 54 phút trước

GAM Esports công bố phim tài liệu dài 5 phút, nhìn lại hành trình phát triển của tổ chức trước thềm Esports World Cup 2026.

GAM sẽ tranh tài ở hai bộ môn là League of Legends và PUBG PC tại Esports World Cup 2026.

Trước khi Esports World Cup (EWC) 2026 khởi tranh tại Paris (Pháp), GAM Esports phát hành bộ phim tài liệu dài 5 phút, tái hiện chặng đường của tổ chức từ năm 2017 đến nay. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chiến dịch hướng tới giải đấu lớn nhất năm của thể thao điện tử thế giới.

Bộ phim nhấn mạnh cột mốc GAM trở thành tổ chức duy nhất của Việt Nam góp mặt trong chương trình Official Club Partner của Esports World Cup Foundation, quy tụ 40 CLB Esports trên toàn cầu.

Theo ông TK Nguyen, nhà sáng lập kiêm CEO GAM Esports, mục tiêu của tổ chức không chỉ là cạnh tranh thành tích tại EWC 2026 mà còn góp phần đưa Esports Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Nội dung phim cũng nhìn lại dấu mốc Gigabyte Marines tạo tiếng vang tại Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2017, đồng thời khắc họa hành trình của Levi, tuyển thủ gắn bó với GAM và Esports Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Những chia sẻ của Levi xoay quanh quá trình các đội tuyển Việt Nam từng bước khẳng định vị thế ở đấu trường quốc tế.

Tại Esports World Cup 2026, GAM góp mặt ở hai bộ môn là League of Legends và PUBG PC. Đội sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 15/7.

Esports World Cup 2026 là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức tại Paris, quy tụ nhiều tổ chức Esports hàng đầu thế giới. Với GAM, đây không chỉ là cơ hội cạnh tranh thành tích mà còn là dịp tiếp tục khẳng định vị thế của Esports Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Tuấn Trần

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