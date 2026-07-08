Giải đấu 9 năm Faker không thể vô địch

Thất bại chấn động 1-3 trước đại kình địch G2 Esports đã khiến T1 chính thức tạm biệt MSI 2026, kéo dài chuỗi 9 năm không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Faker và đồng đội chính thức tạm biệt giải đấu. Ảnh: DailyEsports.

Mới đây, trận đại chiến đầy duyên nợ giữa G2 Esports và T1 tại Vòng 2 nhánh thua giải đấu MSI 2026 đã khép lại với một cú sốc lớn. “Rạp xiếc ” G2 một lần nữa chứng minh họ là khắc tinh cứng của T1 tại sân chơi quốc tế.

Đại diện châu Âu hủy diệt nhà đương kim vô địch thế giới với tỷ số 3-1 thuyết phục. Thất bại này chính thức tiễn Faker và các đồng đội khỏi giải đấu ngay trên quê nhà Hàn Quốc.

Trận thua làm dài thêm bảng thành tích buồn của T1 tại giải đấu giữa mùa. Dù đang là kỷ lục gia vĩ đại nhất lịch sử LMHT với chuỗi vô địch CKTG các năm 2023, 2024 và 2025, T1 lại vô duyên một cách kỳ lạ với MSI. Lần gần nhất họ nâng cao chiếc cúp này đã từ năm 2017. Suốt 9 năm qua, họ liên tục gục ngã ở những thời khắc quyết định nhất.

Thất bại này kéo dài chuỗi kỷ lục đáng buồn của T1.

Bước vào ván đầu tiên, G2 Esports lập tức tạo bất ngờ lớn trong khâu cấm chọn. Họ chủ động vận hành lối chơi quanh vị tướng Anivia trong tay caPs. Mặc dù chịu nhiều tổn thất sớm, T1 vẫn kiên trì giao tranh tốt để kéo dài trận đấu. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút thứ 42 tại hang Rồng Lửa. G2 hủy diệt hoàn toàn đội hình T1 trong pha giao tranh tổng, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván 2, G2 tiếp tục tung ra quân bài bất ngờ mang tên Cho'Gath cho Đường Trên BrokenBlade. Lựa chọn dị này khiến T1 khốn đốn trong việc triển khai thế trận. Đến phút thứ 21, một pha giao tranh quyết định nổ ra ở khu vực Đường Giữa. Con bài Yorick trong tay Doran bất ngờ bị hạ gục bởi chiêu thức chuẩn xác từ vị tướng Bard của Labrov. Tận dụng lợi thế hơn người và sự càn lướt mạnh mẽ của Cho'Gath, G2 tràn thẳng vào hàng phòng ngự T1 để nhân đôi cách biệt.

Ở thế chân tường tại ván 3, T1 thi đấu đầy nỗ lực dù khởi đầu không hề dễ dàng. Gnar của Doran gặp bất lợi và bị Yasuo của BrokenBlade "hành" tại Đường Trên. Sau đó, T1 tiếp tục thua nhiều giao tranh do không thể ngăn chặn được Skarner của SkewMond. Dù vậy, bản lĩnh của nhà vua thế giới lên tiếng đúng lúc. T1 tổ chức những pha bắt lẻ vào BrokenBlade xuất sắc trong giai đoạn sau, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bước vào ván 4 quyết định, T1 nhập cuộc chủ động. Họ có được những mạng solo kill sớm ở cả Đường Trên lẫn Đường Giữa. Đồng thời, khu vực Đường Dưới của T1 cũng hoàn toàn áp đảo G2 trong giai đoạn đầu. Thế nhưng, G2 nhanh chóng tổ chức phản công mạnh mẽ nhờ sự càn lướt từ Kled của BrokenBlade. Trận đấu nghẹt thở kéo dài tới phút thứ 50 trước khi G2 phá hủy hai trụ bảo vệ và nhà chính của T1.

T1 rời giải đấu một cách tiếc nuối sau ván đấu kéo dài 50 phút nghẹt thở. Ảnh: LoL Esports.

Thất bại này đẩy T1 vào làn sóng chỉ chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ quê nhà về khâu cấm chọn. “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án nhưng đối thủ chơi tốt hơn”, đại diện ban huấn luyện T1 thừa nhận sau trận đấu.

Sau trận đấu giữa T1 và BLG, cựu vương CKTG Baolan đã bày tỏ sự khó hiểu trước những lựa chọn của đội tuyển Hàn Quốc. Theo nhận định của anh, cách T1 cấm chọn thực sự “khó lường”. Điển hình là lựa chọn Syndra cho xạ thủ Peyz ở khu vực đường dưới.

Trên lý thuyết, các lựa chọn kiểu này có thể tạo bất ngờ và mở ra hướng triển khai chiến thuật mới. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lần nào T1 cũng thu về kết quả như mong muốn. Đây cũng là cảm giác chung của nhiều bình luận viên và chuyên gia theo dõi MSI 2026, khi T1 liên tục đưa ra những phương án có phần mạo hiểm.

Với kết quả này, T1 chính thức khép lại hành trình đầy tiếc nuối tại MSI 2026. Trong khi đó, G2 Esports thẳng tiến vào Vòng 3 Nhánh thua để chạm trán đại diện Bắc Mỹ FlyQuest. Lời nguyền MSI một lần nữa lại hiển hiện trước mắt Faker và các đồng đội.