Weibo 'nổ tung' khi Á quân Trung Quốc bị đội Việt Nam hủy diệt

Thất bại bất ngờ của TES trước TSW tại nhánh thua MSI 2026 đã tạo nên cơn địa chấn, khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ.

Team Secret Whales đã có chiến thắng lịch sử trước hạt giống số 2 LPL. Ảnh: MSI.

Trưa ngày 5/7, trận chiến sinh tử tại nhánh thua MSI 2026 đã chứng kiến một cơn địa chấn lớn khi Team Secret Whales (TSW) xuất sắc đánh bại Top Esports (TES) với tỷ số thuyết phục 3-1. Trước khi trận đấu diễn ra, hạt giống số 2 của khu vực LPL vốn được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với đại diện đến từ LCP.

Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ trên sân thi đấu của các tuyển thủ TSW đã đảo lộn mọi dự đoán, chính thức khiến TES phải xách vali về nước sớm. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, từ khóa liên quan đến thất bại của TES lập tức lọt top xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trên mạng xã hội Weibo.

Cộng đồng người hâm mộ xứ Trung đã rơi vào hỗn loạn khi chủ đề “TES đã bị TSW đánh bại hoàn toàn, cứ như thể họ đang đấu với máy vậy” xuất hiện trên bảng Hot Search (nhóm thảo luận nóng nhất trên nền tảng). Không chỉ một, nhiều từ khóa khác liên quan đến TES, TSW, kết quả trận đấu và màn trình diễn bạc nhược của Á quân LPL đều được tìm kiếm, thảo luận sôi nổi. Các chủ đề này đều đạt 400.000-700.000 tương tác, nóng hơn cả các chủ đề về giải trí, World Cup.

Tấm poster ăn mừng sau chiến thắng lịch sử của TSW. Ảnh: TSW.

Tại các diễn đàn lớn như Weibo, Hupu và Tieba, làn sóng giận dữ của người hâm mộ dâng lên như một cơn bão lớn chưa từng có. Trục Rừng và Đường Giữa của TES trở thành tâm điểm gạch đá từ dư luận.

“Cứ mỗi năm lại có một bất ngờ, riêng TES thì năm nào cũng mang đến bất ngờ kiểu này”, người dùng Weibo mỉa mai.

Thất bại này cũng ngay lập tức khơi lại vết nhơ tại CKTG 2022, thời điểm TES gục ngã đầy tức tưởi trước một đại diện khác của Việt Nam là GAM Esports.

“Đóng cửa LPL lại đi, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất lịch sử!”, một tài khoản khác bức xúc chia sẻ.

Mũi dùi dư luận bủa vây các ngôi sao lớn khi phong độ của họ chạm đáy, khiến nhiều người hâm mộ gay gắt viết: “Tian và Creme nên đi bộ về nước để tỉnh táo lại”.

Dù vậy, bên cạnh cơn thịnh nộ, không ít cổ động viên Trung Quốc tỉnh táo đã thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ: “Đừng ai gọi trận này là địa chấn nữa. TSW đánh hay hơn, cấm chọn tốt hơn, thắng 3-1 là hoàn toàn xứng đáng”.

4 ván đấu đã cho thấy lối chơi và cách vận hành bài bản của đại diện Việt Nam áp đảo hoàn toàn đối thủ. Ở ván 1, TSW chủ động đẩy cao tốc độ. Bộ đôi Hizto và Dire thi đấu thăng hoa, giúp đại diện LCP hủy diệt TES sau 31 phút với tỷ số mạng hạ gục áp đảo 29-6. Sang ván 2, TES có lời đáp trả mạnh mẽ nhờ sự tỏa sáng của Creme để cân bằng tỷ số 1-1.

TSW đè bẹp hoàn toàn đối thủ với tỷ số 29 - 6 trong game đấu đầu tiên. Ảnh: LoL Esports.

Dẫu vậy, đó là tất cả những gì đại diện Trung Quốc làm được. Ở hai ván đấu sau đó, TSW duy trì sự gắn kết chặt thăng hoa trong khâu cấm chọn lẫn vận hành chiến thuật để liên tục trừng phạt các sai lầm từ phía đối thủ. Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-1 nghiêng về TSW.

Thất bại cay đắng này buộc đại diện ban huấn luyện TES phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ trên trang chủ ngay sau trận đấu. TES thừa nhận đội tuyển đã có sự chuẩn bị chưa tốt về cả mặt chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu khi bước ra đấu trường quốc tế.

Ở chiều hướng ngược lại, niềm vui vỡ òa đến với các thành viên Team Secret Whales. Chiến thắng Bo5 lịch sử trước một ông lớn LPL không chỉ giúp họ tiếp tục hành trình tại MSI 2026, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của khu vực. “Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần không còn gì để mất”, đại diện ban huấn luyện TSW chia sẻ với Sina eSport.