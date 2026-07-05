TSW hủy diệt TES: Việt Nam tạo địa chấn ở MSI

Đại diện của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam không chỉ thắng mà còn áp đảo đội hạt giống số 2 Trung Quốc. Kết quả tạo ra địa chấn ở MSI 2026.

Pun, ngôi sao sáng nhất của TSW khi ra quốc tế. Ảnh: LOL.

Trận đối đầu giữa TSW và TES tại nhánh thua đã kết thúc với chiến thắng thuộc về TSW. Kết quả đập tan mọi dự đoán trước đó của số đông người hâm mộ. Đại diện đến từ Việt Nam không chỉ có được trận thắng đầu tiên tại MSI mà còn tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi hạ gục hạt giống số 2 của LPL với tỷ số thuyết phục 3-1.

Kết quả gây bất ngờ khi TSW là nhà vô địch LCP, nhưng vẫn chưa có ván thắng nào từ lúc ra quốc tế từ đầu năm nay. Đối thủ của họ là TES, đội Á quân từ Trung Quốc, một trong những ứng cử viên vô địch. Bất chấp việc Top Esports thua trận mở màn trước G2, họ vẫn thể hiện bộ mặt sáng, đưa đối thủ đến ván 5. Không có nhiều hi vọng cho đại diện Việt Nam về một chiến thắng. Người hâm mộ trong nước chỉ mong đội nhà trình diễn lối chơi đẹp mắt và có thể làm khó đối thủ. Vì vậy, kỳ tích càng trở nên cảm xúc.

Bước vào ván 1, TSW chủ động thiết lập các pha giao tranh sớm áp đảo hoàn toàn TES, nhanh chóng mang về 4 mạng hạ gục, tạo áp lực nghẹt thở. Đến phút thứ 11, lượng tiền chênh lệch đã là 2.000 vàng nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Nhận ra ý đồ bắt bớ vào Olaf của Pun, TSW có pha rút lui kịp thời, sau đó giành chiến thắng vang dội trong pha giao tranh Sứ Giả để tiếp tục lăn cầu tuyết.

Đại diện Việt Nam hủy diệt TES, đưa những nhà cựu vô địch thế giới như Tian, Jackylove về nước. Ảnh: LOL.

TSW chơi cực kỳ thoáng tay, không ngại mạo hiểm. Phút 20, họ có quyết định chớp nhoáng khi tiến vào ăn Baron khi đã có ưu thế tầm nhìn. TSW hoàn toàn có thể dứt điểm bùa lợi này, nhưng đáng tiếc là ở những giây cuối cùng, JackeyLove'phía TES cướp thành công mục tiêu bằng vị tướng Ziggs. Nếu có được bùa lợi này, họ đã có thể kết thúc ván đấu sớm hơn.

Sau bùa lợi Baron đó, TES liên tục dùng các chất tướng cấu rỉa máu để ngăn TSW tiếp cận khu vực hang Baron lần nữa. TSW quyết định đưa ra câu trả lời bằng một pha mở giao tranh táo bạo, hạ gục nhanh Jayce và quét sạch đối thủ. Với lợi thế hơn 10.000 vàng cùng Linh hồn Rồng nước, TSW dứt điểm ván đấu, chính thức có được trận thắng đầu tiên tại MSI.

Sang ván 2, TES lấy lại sự điềm tĩnh cần thiết. Ở đường giữa, Ahri của Creme áp đảo hoàn toàn Aurora của Dire, đồng thời bắt gọn Naafiri của Hizto khi người đi rừng TSW có ý định xâm lăng bùa xanh. Dù TSW có màn gỡ gạc bằng mạng hạ gục Rumble ở đường trên, nhưng thế trận và quyền kiểm soát mục tiêu lớn vẫn nằm chắc trong tay TES với lượng tiền chênh lệch đáng kể. TES nhanh chóng tích lũy được 3 con rồng và dần siết chặt thế trận.

Kiểm soát chặt chẽ, TES dễ dàng có được Linh hồn Rồng. Sau khi hạ gục được Ornn, TES tiến ra dứt điểm bùa lợi Baron, qua đó ấn định chiến thắng ở ván 2 để cân bằng tỷ số 1-1.

Tại ván đấu bản lề, đội Trung Quốc có khởi đầu thuận lợi khi bắt bớ thành công cặp đôi đường dưới của TSW. Tuy nhiên, chúng ta đáp trả mạnh mẽ với thủ lĩnh Hizto cầm Xin Zhao, giành chiến thắng trong pha giao tranh rồng. Tiếp đó ở đường giữa, vị tướng Sett của Pun tỏa sáng rực rỡ để đè bẹp TES, giành lại hoàn toàn thế chủ động. Tận dụng sức mạnh vượt trội, TSW bỏ túi con rồng thứ 3 và kiểm soát hoàn toàn khu vực hang Baron để chực chờ cơ hội mở giao tranh.

Kết quả 4 ván đấu giữa TSW và TES. Ảnh: LOL.

Khi TES vì muốn kiểm tra đối phương có đang ăn Baron hay không, đã buộc phải tiến ra cướp tầm nhìn. Trong quá trình này, Wukong của Tian và Sion của ZUAN bị bắt lẻ, dâng thẳng bùa lợi Baron cho TSW. Nắm chắc chiến thắng trong tay, đại diện Việt Nam hủy diệt đối thủ trong pha giao tranh cuối cùng tại hang rồng, nâng tỷ số lên 2-1 và đẩy ông lớn LPL vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ở ván 4, TSW có chiến công đầu ngay từ phút đầu tiên sau pha giao tranh 2 vs 2 ở đường dưới, hạ gục hỗ trợ Pyke. TES lập tức trả đũa ở đường giữa khi Qiyana của 'Tian' có pha gank sớm ở cấp độ 3 để tiễn Viktor của Dire lên bảng đếm số. Ở đường trên, Mundo của Hizto gank thành công Gnarr, trong khi bộ đôi đường dưới TSW lại một lần nữa tiễn Pyke lên bảng ở pha đấu đôi.

Dù vậy, TES vẫn giữ được trục đường giữa khi Creme hoàn toàn dẫn trước trong giai đoạn đi đường. Nhờ sức mạnh đường giữa, TES vẫn níu giữ được thế trận cân bằng. Tuy nhiên ở đường trên, Yorick của Pun đã có màn xử lý xuất sắc khi vừa thoát gank và solo kill thành công Gnarr để bổ sung thêm lợi thế. TSW tiếp tục thắng giao tranh rồng, nhưng lượng tiền chênh lệch lúc này gần như bằng không, thậm chí TES còn nhỉnh hơn một chút nhờ liên tục bắt vào vị trí của Viktor.

Thế trận giằng co nghẹt thở, không có pha giao tranh lớn nào nổ ra ở hang Baron. Ở nhịp rồng tiếp theo, TSW chủ động chiếm tầm nhìn và có được con rồng thứ 3, sau đó chuyển dịch ra đường giữa và đẩy sập trụ 2. Đổi lại, TES bắt được Yorick và có lợi thế nhỏ ở đường dưới. Ở con rồng tiếp theo, TES chọn ăn rồng và lấy trụ 2 đường giữa, nhường bùa lợi Baron cho đối phương. Đây là một quyết định hợp lý của TES khi họ không bị đẩy trụ quá nhiều và giữ được lượng tiền cân bằng.

Bước ngoặt xảy ra khi Gnarr đang cố đẩy lẻ ở đường trên. Đội hình 4 người của TES bị cô lập hoàn toàn trước 5 người của TSW. Mel của JackeyLove là người nằm xuống đầu tiên, theo sau là Syndra của Creme. Dù Gnarr đã câu giờ để đẩy sập nhà lính đường trên của TSW, nhưng tình thế của TES đã quá hiểm nghèo. Qiyana của Tian dù đã có hightlight hạ gục được Caitlyn và đem về con rồng tiếp theo, nhưng chừng đó là không đủ.

Với sự tập trung ở giai đoạn cuối trận, TSW liên tục đeo bám và bẻ gãy mọi nỗ lực của đối phương trong các pha giao tranh chớp nhoáng, chính thức đánh bại TES với tỷ số 3-1. Đại diện Việt Nam hiên ngang bước tiếp, viết nên câu chuyện cổ tích chấn động tại MSI năm nay.