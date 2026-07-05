Muốn bếp từ dùng bền nhiều năm, đừng bỏ qua chi tiết này

Bếp từ giúp nấu ăn nhanh và an toàn, nhưng nếu chọn sai linh kiện hoặc sử dụng không đúng cách, hóa đơn tiền điện có thể tăng đáng kể.

Bếp từ có hiệu suất truyền nhiệt cao, nhưng việc lựa chọn đúng linh kiện và sử dụng đúng cách mới quyết định khả năng tiết kiệm điện lâu dài. Ảnh: KitchenAid.

Bếp từ ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình nhờ khả năng đun nấu nhanh, an toàn và dễ vệ sinh. Tuy nhiên, theo tài liệu hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc lựa chọn đúng loại bếp và sử dụng đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn góp phần giảm lượng điện tiêu thụ hàng tháng.

Bếp điện nói chung tiêu thụ khoảng 11% tổng điện năng của một hộ gia đình. Trong đó, bếp từ có hiệu suất truyền nhiệt cao hơn bếp gas và nhiều loại bếp điện khác vì chỉ làm nóng đáy nồi thay vì tỏa nhiệt ra môi trường. Dù vậy, lợi thế này chỉ được phát huy khi người dùng chọn đúng thiết bị và sử dụng phù hợp.

Chọn đúng bếp từ để nấu nhanh và tiết kiệm điện

Bước đầu tiên là lựa chọn số lượng vùng nấu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Gia đình từ 3 đến 4 người có thể chọn bếp đôi, trong khi hộ từ 4 đến 8 người nên cân nhắc bếp có 3 vùng nấu. Những gia đình đông hơn có thể lựa chọn bếp 4 vùng để đáp ứng nhu cầu nấu nướng.

Không chỉ số lượng vùng nấu, cấu tạo bên trong cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng. EVN khuyến nghị ưu tiên các mẫu bếp sử dụng mâm từ bằng đồng với công nghệ induction zoneless, giúp tập trung từ trường vào đúng vị trí đặt nồi, hạn chế thất thoát nhiệt và rút ngắn thời gian đun nấu.

Mặt kính cũng là một bộ phận quan trọng. Người dùng nên chọn loại có khả năng chống trầy xước, chịu lực, chịu nhiệt và chịu sốc nhiệt tốt để tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt tốt không chỉ tăng độ bền mà còn giúp bếp hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng. Ảnh: Electrolux.

Ngoài ra, hệ thống điều khiển cảm ứng riêng cho từng vùng nấu sẽ giúp thao tác thuận tiện hơn, đặc biệt khi cần cài đặt mức nhiệt khác nhau hoặc hẹn giờ cho từng món ăn.

EVN cũng lưu ý người dùng không nên bỏ qua các chi tiết như thân bếp và quạt tản nhiệt. Thân bếp bằng thép hoặc thép phủ sơn tĩnh điện thường có độ bền cao hơn so với loại bằng nhựa. Trong khi đó, quạt tản nhiệt lớn và bố trí riêng cho từng vùng nấu sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn khi phải sử dụng liên tục.

Một yếu tố khác thường bị bỏ quên là dụng cụ nấu. Bếp từ chỉ hoạt động hiệu quả với các loại nồi có đáy nhiễm từ. Việc sử dụng đúng loại nồi không chỉ giúp rút ngắn thời gian nấu mà còn giảm lượng điện tiêu thụ.

Những thói quen sử dụng giúp bếp từ bền hơn

Bếp từ nên được lắp đặt ở nơi khô ráo, tránh gần nguồn nhiệt hoặc hơi nước. Lưng bếp cần cách tường ít nhất 15 cm và cách các vật cản tối thiểu 5 cm để hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả.

Nguồn điện cũng cần được chú ý. Người dùng nên sử dụng ổ cắm riêng có khả năng chịu tải phù hợp với công suất của bếp. Với các mẫu công suất lớn, nên có dây tiếp đất nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong lúc nấu ăn, hạn chế để nước hoặc thức ăn tràn lên mặt bếp. Người dùng cũng không nên đặt mức nhiệt quá cao trong thời gian dài hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột vì điều này vừa tiêu tốn điện năng vừa làm giảm tuổi thọ linh kiện.

Sau khi nấu xong, không nên rút điện ngay đối với các mẫu bếp từ có quạt làm mát. Quạt vẫn cần thêm một khoảng thời gian để hạ nhiệt các linh kiện bên trong trước khi tự ngắt.

Việc vệ sinh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của thiết bị. EVN khuyến nghị chỉ lau chùi khi mặt bếp đã nguội hoàn toàn, đồng thời tránh sử dụng hóa chất mạnh, bàn chải kim loại hoặc đổ nước trực tiếp lên bề mặt.

Nên vệ sinh bếp sau khi mặt kính nguội hoàn toàn và tránh dùng hóa chất mạnh hoặc vật cứng để hạn chế trầy xước, kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Ảnh: New York Times.

Dù có hiệu suất cao hơn nhiều phương pháp nấu truyền thống, bếp từ chỉ thực sự phát huy ưu điểm khi được lựa chọn đúng và sử dụng hợp lý. Những thay đổi nhỏ trong cách lắp đặt, chọn nồi hay điều chỉnh nhiệt độ có thể giúp người dùng tiết kiệm điện, tăng tuổi thọ thiết bị và giảm đáng kể chi phí sử dụng trong thời gian dài.