EVN tiết lộ tiêu chí quan trọng khi chọn lò vi sóng

Từ gia đình ít người đến hộ đông thành viên, mỗi nhu cầu sử dụng sẽ phù hợp với một loại lò vi sóng khác nhau. EVN khuyến nghị cân nhắc kỹ trước khi mua để tránh lãng phí điện.

Việc lựa chọn và sử dụng lò vi sóng đúng cách có thể giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng. Ảnh: FPT Shop.

Lò vi sóng là một trong những thiết bị nhà bếp phổ biến nhất hiện nay nhờ khả năng hâm nóng, rã đông và chế biến thực phẩm nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng là thiết bị có công suất tương đối lớn, tiêu thụ khoảng 5-10% điện năng sử dụng hàng tháng trong gia đình theo tài liệu hướng dẫn của EVN.

Trong bối cảnh chi phí điện ngày càng được nhiều hộ gia đình quan tâm, việc lựa chọn đúng loại lò vi sóng và sử dụng hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Chọn dung tích lò vi sóng theo quy mô gia đình

Người dùng trước tiên nên xác định nhu cầu sử dụng thực tế trước khi mua lò vi sóng. Trên thị trường hiện nay có hai nhóm sản phẩm phổ biến gồm lò vi sóng cơ và lò vi sóng điện tử.

Lò vi sóng cơ sử dụng các núm xoay cơ học để điều chỉnh thời gian và công suất. Thiết kế đơn giản, dễ thao tác và có giá thành thấp hơn nên phù hợp với người lớn tuổi hoặc những gia đình chỉ có nhu cầu hâm nóng, rã đông cơ bản.

Lò vi sóng cơ có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với những gia đình chủ yếu có nhu cầu hâm nóng hoặc rã đông thực phẩm. Ảnh: Vecteezy.

Trong khi đó, lò vi sóng điện tử được trang bị màn hình hiển thị và các phím điều khiển cảm ứng. Nhóm sản phẩm này thường tích hợp nhiều chương trình nấu tự động, rã đông thông minh hoặc các chế độ cài đặt sẵn, phù hợp với người dùng muốn tận dụng nhiều tính năng hiện đại hơn.

Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là mua lò vi sóng có dung tích và công suất lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Điều này không chỉ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu mà còn khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng hơn trong quá trình vận hành.

Với gia đình dưới ba người, lò dung tích dưới 20 lít cùng công suất vi sóng khoảng 600-750 W thường đã đáp ứng đủ nhu cầu. Các hộ gia đình từ ba đến năm người có thể cân nhắc nhóm lò 20-23 lít với công suất 700-900 W.

Đối với gia đình đông thành viên hơn, từ sáu người trở lên hoặc thường xuyên nấu lượng thực phẩm lớn, các mẫu lò dung tích từ 26 lít trở lên sẽ phù hợp hơn.

Gợi ý dung tích và công suất lò vi sóng theo số người trong gia đình.

Ngoài dung tích và công suất, EVN cũng khuyến nghị người dùng ưu tiên các dòng lò sử dụng công nghệ biến tần (Inverter) để tối ưu hiệu quả năng lượng. Người mua nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, lựa chọn hàng chính hãng và cân nhắc các tính năng phù hợp với nhu cầu như khóa an toàn, quạt đối lưu, rã đông tự động hoặc cảm biến nhiệt độ.

Những thói quen sử dụng giúp lò vi sóng vận hành hiệu quả hơn

Theo hướng dẫn của EVN, lò vi sóng nên được đặt ở vị trí thông thoáng, cao hơn mặt sàn ít nhất 80 cm, cách tường khoảng 10-15 cm và cách trần tối thiểu 40 cm để đảm bảo khả năng tản nhiệt. Người dùng không nên đặt thiết bị ở nơi ẩm thấp hoặc gần các nguồn nhiệt lớn.

EVN khuyến nghị đặt lò vi sóng ở nơi thông thoáng, cách tường và trần nhà một khoảng phù hợp để đảm bảo khả năng tản nhiệt và vận hành ổn định. Ảnh: Vecteezy.

Một lưu ý khác là không nên bố trí lò vi sóng quá gần các thiết bị điện khác, đặc biệt trong không gian sử dụng điều hòa. Nhiệt lượng phát sinh trong quá trình vận hành có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của các thiết bị xung quanh.

Khi hâm nóng hoặc chế biến thực phẩm, người dùng nên sắp xếp thức ăn theo hình vòng tròn, đặt các phần thực phẩm lớn hơn ở phía ngoài. Cách bố trí này giúp thực phẩm chín đều và nhanh hơn, từ đó rút ngắn thời gian hoạt động của lò.

Người dùng cũng nên lựa chọn mức công suất phù hợp với từng món ăn thay vì luôn sử dụng mức cao nhất. Nhiều món chỉ cần hâm nóng hoặc rã đông nhẹ sẽ không cần đến mức công suất tối đa.

Trong quá trình sử dụng, việc mở cửa lò liên tục để kiểm tra thực phẩm cũng làm kéo dài thời gian nấu và tăng lượng điện tiêu thụ. Khi đóng cửa, cần bảo đảm cửa lò được đóng kín hoàn toàn để hạn chế thất thoát nhiệt.

EVN đồng thời khuyến nghị vệ sinh lò vi sóng thường xuyên. Một cách đơn giản là đặt một bát nước pha chanh vào trong lò và đun khoảng 5-7 phút để hơi nước làm mềm các vết bẩn bám bên trong. Sau đó, người dùng có thể lau sạch dễ dàng hơn.

Vệ sinh lò vi sóng định kỳ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế vi khuẩn và mùi thực phẩm tích tụ bên trong khoang lò. Ảnh: Vecteezy.

Ngoài ra, nên rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài để tránh hao phí điện năng chờ. Hệ thống tiếp đất cũng cần được lắp đặt đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Với các thiết bị gia dụng công suất lớn như lò vi sóng, khoản chênh lệch điện năng tiêu thụ mỗi lần sử dụng có thể không quá đáng kể. Tuy nhiên, khi cộng dồn trong nhiều năm sử dụng, việc chọn đúng dung tích, công suất và duy trì những thói quen vận hành hợp lý có thể giúp giảm đáng kể chi phí điện sinh hoạt của gia đình.