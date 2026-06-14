Cú lừa pin xe điện sạc 10 phút, đi 600 km

Một YouTuber công nghệ cùng hơn 20 chuyên gia phân tích, cho rằng loại pin thể rắn của Donut Lab thực chất chỉ là pin lithium-ion thông thường.

Donut Lab từng giới thiệu loại pin được cho là có thể thay đổi ngành xe điện, nhưng các cáo buộc mới đang làm dấy lên tranh cãi. Ảnh: Donut Lab.

Những lời hứa về pin thể rắn từ lâu được xem là "chén thánh" của ngành xe điện. Công nghệ này được kỳ vọng mang lại mật độ năng lượng cao hơn, tuổi thọ dài hơn và an toàn hơn so với pin lithium-ion hiện nay. Tuy nhiên, Donut Lab, một startup công nghệ pin đến từ Phần Lan vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị cáo buộc quảng bá quá mức về công nghệ pin của mình. Trước đó, công ty quảng cáo giải pháp cho xe máy điện, sạc 10 phút, đi được 600 km và tuổi thọ siêu cao.

Theo Ryan Inis Hughes, chủ kênh YouTube Ziroth chuyên phân tích công nghệ, Donut Lab đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm khi khẳng định sở hữu pin thể rắn sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. Sau nhiều tháng điều tra, Hughes kết luận sản phẩm này hoạt động giống pin lithium-ion thông thường hơn là một công nghệ đột phá.

Cuộc điều tra có sự hỗ trợ của Lauri Peltola, cựu Giám đốc Thương mại của Nordic Nano Group, đơn vị từng được giới thiệu là đối tác sản xuất pin cho Donut Lab. Hughes cũng cho biết đã tham khảo ý kiến từ hơn 20 chuyên gia độc lập trong lĩnh vực pin, trong đó có nhà nghiên cứu Julian Zahnow thuộc Viện Fraunhofer của Đức.

Theo nhóm chuyên gia, dữ liệu về đường cong điện áp, độ giãn nở của cell pin và các dấu hiệu điện hóa đều cho thấy sản phẩm của Donut Lab có đặc tính tương đồng với pin lithium-ion sử dụng vật liệu NMC, thay vì công nghệ pin thể rắn như công ty quảng bá. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở các thông số mà Donut Lab từng công bố, bao gồm mật độ năng lượng 400 Wh/kg và tuổi thọ lên tới 100.000 chu kỳ sạc xả. Đây là những con số vượt xa phần lớn pin thương mại hiện nay.

Hughes cho rằng CEO Donut Lab, Marko Lehtimäki, đã lợi dụng uy tín của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT tại Phần Lan để tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư. VTT thực sự có tham gia một số thử nghiệm, nhưng theo báo cáo điều tra, đơn vị này không trực tiếp xác nhận hai tuyên bố quan trọng nhất là mật độ năng lượng 400 Wh/kg và tuổi thọ 100.000 chu kỳ.

Ngoài vấn đề công nghệ, Hughes còn đặt dấu hỏi về cấu trúc doanh nghiệp và hoạt động gọi vốn của Donut Lab. Video điều tra dài 45 phút của anh cho rằng công ty vận hành thông qua một mạng lưới pháp nhân phức tạp, khiến việc truy vết nguồn gốc công nghệ trở nên khó khăn hơn.

Hiện chưa rõ những cáo buộc này sẽ ảnh hưởng ra sao đến Donut Lab và các nhà đầu tư đã rót vốn vào công ty. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục cho thấy một thực tế quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ năng lượng: những tuyên bố quá hấp dẫn đôi khi cần được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi trở thành hiện thực.