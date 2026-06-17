EVN cảnh báo chức năng gây hao điện trên máy giặt ít người biết

Máy giặt là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện và nước trong gia đình. EVN khuyến nghị chọn đúng loại máy và thay đổi một số thói quen sử dụng để giảm chi phí vận hành.

Theo EVN, việc lựa chọn và sử dụng máy giặt đúng cách có thể giúp giảm đáng kể điện năng và lượng nước tiêu thụ trong gia đình. Ảnh: iStock.

Máy giặt thường không được nhắc đến nhiều khi nói về các thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình. Phần lớn sự chú ý thường dành cho điều hòa, bình nước nóng hay tủ lạnh. Tuy nhiên, theo tài liệu hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm của Công ty Điện lực TP.HCM (EVN), máy giặt vẫn chiếm khoảng 4,2% lượng điện năng tiêu thụ trong một hộ gia đình.

Con số này không quá lớn, nhưng hoàn toàn có thể tăng lên nếu người dùng chọn sai loại máy hoặc duy trì những thói quen vận hành chưa hợp lý.

Những yếu tố nên cân nhắc trước khi mua máy giặt

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chọn máy giặt theo tâm lý "mua dư cho chắc". Nhiều gia đình chỉ có 2-3 người nhưng vẫn ưu tiên các mẫu máy có khối lượng giặt lớn vì cho rằng sẽ tiện hơn trong tương lai.

Theo EVN, dung tích máy giặt nên được lựa chọn dựa trên số lượng thành viên và nhu cầu giặt giũ thực tế. Một chiếc máy quá lớn nhưng thường xuyên hoạt động với lượng quần áo ít sẽ khó đạt hiệu quả tối ưu về điện và nước.

Bên cạnh khối lượng giặt, nhãn năng lượng cũng là yếu tố đáng quan tâm. Các mẫu máy được dán nhãn 4 hoặc 5 sao thường có hiệu suất sử dụng điện tốt hơn đáng kể so với các dòng đời cũ.

Không gian lắp đặt cũng là yếu tố cần được cân nhắc khi chọn máy giặt. Các mẫu máy lồng đứng thường có thiết kế gọn hơn, phù hợp với căn hộ hoặc khu vực giặt phơi có diện tích hạn chế. Trong khi đó, máy lồng ngang và lồng nghiêng cần nhiều không gian phía trước để mở cửa, phù hợp hơn với những gia đình có khu vực giặt riêng rộng rãi.

Không gian lắp đặt là một trong những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn giữa máy giặt lồng đứng, lồng ngang và lồng nghiêng. Ảnh: iStock.

Về vận hành, máy giặt lồng đứng vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ giá bán thấp, dễ sử dụng và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Tuy nhiên, dòng máy này thường sử dụng nhiều nước hơn và hiệu quả vắt không cao bằng các thiết kế còn lại. Trong khi đó, máy lồng ngang hoặc lồng nghiêng có chi phí đầu tư cao hơn nhưng giúp quần áo ít bị xoắn, khả năng vắt tốt hơn và thường được tích hợp nhiều công nghệ tối ưu quá trình giặt giũ.

Người dùng nên ưu tiên những mẫu máy cho phép người dùng chủ động điều chỉnh các thông số như lượng nước, nhiệt độ và thời gian giặt. Với những mẻ đồ ít, các chương trình giặt nhẹ hoặc tiết kiệm điện thường đã đủ đáp ứng nhu cầu làm sạch.

Lựa chọn chương trình giặt phù hợp với khối lượng quần áo giúp hạn chế lãng phí điện năng và nước sinh hoạt. Ảnh: iStock.

Nhiều mẫu máy hiện nay còn được tích hợp cảm biến tải trọng hoặc các tính năng AI Wash, cho phép tự động điều chỉnh lượng nước, thời gian giặt và điện năng theo khối lượng quần áo thực tế.

Chế độ nước nóng mới là thứ ngốn điện nhất

Ngay cả khi đã chọn đúng thiết bị, cách sử dụng hàng ngày vẫn quyết định phần lớn mức tiêu thụ điện thực tế.

Chế độ giặt nước nóng là một trong những nguyên nhân khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh. Năng lượng dùng để đun nước có thể chiếm tới khoảng 90% lượng điện cần thiết cho cả chu trình giặt. Vì vậy, tính năng này chỉ nên sử dụng khi thực sự cần thiết.

Trước khi quyết định tốc độ vắt, người dùng có thể dành vài giây kiểm tra độ ẩm không khí hoặc dự báo thời tiết trong ngày. Đây là một yếu tố ít được chú ý nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phơi khô quần áo và lượng điện năng tiêu thụ của máy giặt.

Với độ ẩm không khí dưới 60%, quần áo có thể khô tương đối nhanh nên tốc độ vắt khoảng 450-500 vòng/phút thường đã đủ. Khi độ ẩm tăng lên 70-80%, tốc độ vắt có thể nâng lên khoảng 650-800 vòng/phút để giảm lượng nước còn lại trong sợi vải. Chỉ trong những ngày độ ẩm vượt 80% hoặc thời tiết nồm ẩm kéo dài mới cần sử dụng mức vắt tối đa.

Tốc độ vắt phù hợp theo độ ẩm không khí.

Một thói quen khác thường bị bỏ qua là sử dụng quá nhiều bột giặt hoặc nước giặt. Điều này không giúp quần áo sạch hơn mà còn khiến máy phải xả nhiều nước hơn, kéo dài thời gian vận hành.

EVN cũng khuyến nghị vệ sinh túi lọc, kiểm tra hệ thống cấp nước và bảo dưỡng định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Cặn bẩn tích tụ lâu ngày có thể làm giảm hiệu suất hoạt động, khiến máy phải tiêu tốn nhiều điện và nước hơn để đạt cùng một kết quả giặt giũ.

Cặn bẩn tích tụ lâu ngày có thể làm giảm hiệu suất hoạt động và khiến máy giặt tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Ảnh: iStock.