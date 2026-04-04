Thêm ngôi sao trăm triệu euro 'tỏ tình' với Real

Real Madrid được cho là đã xác định mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa, đó là Alexis Mac Allister.

Sau Enzo Fernandez của Chelsea, đến lượt Mac Allister được cho là cũng muốn khoác áo "Los Blancos".

Theo Fichajes, tiền vệ người Argentina, hiện thuộc biên chế Liverpool, được cho là đã bày tỏ mong muốn được khoác áo đội chủ sân Bernabeu, qua đó mở ra khả năng cho một trong những thương vụ đáng chú ý nhất mùa hè.

Ở tuổi 27, Mac Allister đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Premier League nhờ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, kỹ thuật xử lý bóng tinh tế và tư duy chiến thuật sắc bén. Dù phong độ tại Liverpool có lúc chưa ổn định, ngôi sao Nam Mỹ vẫn đóng góp 5 bàn thắng và 5 kiến tạo ở mùa giải này.

Với Real Madrid, việc tìm kiếm một “bộ não” mới nơi tuyến giữa là ưu tiên cấp thiết. Mac Allister được xem là mảnh ghép phù hợp để mang lại sự cân bằng giữa sáng tạo và kỷ luật, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha duy trì lối chơi kiểm soát nhưng vẫn giàu tính đột biến.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Liverpool không có áp lực phải bán khi hợp đồng của Mac Allister còn thời hạn đến năm 2028.

Mức giá hiện tại của nhà vô địch World Cup có thể chạm ngưỡng trăm triệu euro. Dẫu vậy, việc chưa đạt được thỏa thuận gia hạn có thể trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt khi bản thân cầu thủ đã bày tỏ mong muốn ra đi.

Real Madrid vẫn giữ cách tiếp cận thận trọng, đúng với chính sách chuyển nhượng của họ trong những năm gần đây. Bên cạnh Mac Allister, họ cũng theo dõi những phương án khác như Enzo Fernandez hay Vitinha.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD