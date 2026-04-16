Diaz là lựa chọn đúng của Bayern

HLV Vincent Kompany khẳng định Luis Diaz tạo ra khác biệt lớn trong hệ thống Bayern Munich sau khi được lựa chọn thay vì Cody Gakpo.

Luis Diaz tỏa sáng trước Real.

Vincent Kompany lên tiếng về vai trò của Luis Diaz trong đội hình Bayern Munich, đồng thời tiết lộ hậu trường đáng chú ý trong thương vụ chiêu mộ cầu thủ này. Theo chiến lược gia người Bỉ, Bayern từng đặt ông vào tình huống phải lựa chọn giữa Diaz và Cody Gakpo. Và ông tin rằng mình đưa ra quyết định chính xác.

“Trước hết, tôi phải cảm ơn Arne Slot và Liverpool vì giúp thương vụ này xảy ra. Bayern yêu cầu tôi chọn giữa Diaz và Gakpo, và tôi nghĩ mình chọn đúng”, Kompany chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, HLV của Bayern đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của cầu thủ người Colombia. Theo ông, Diaz hiện là một trong những tiền vệ cánh trái xuất sắc nhất châu Âu.

“Luis Diaz là một trong những cầu thủ chạy cánh trái tài năng nhất châu Âu hiện tại. Không có gì phải tranh cãi về điều đó, bởi cậu ấy đã chứng minh nhiều lần trong mùa giải này”, Kompany nhấn mạnh.

Diaz lập công trong chiến thắng 4-3 của Bayern trước Real.

Dưới sự dẫn dắt của Kompany, Bayern xây dựng hệ thống tấn công dựa trên sự linh hoạt và tốc độ, nơi Diaz đóng vai trò quan trọng ở hành lang trái. Khả năng đi bóng, di chuyển không bóng và dứt điểm của anh giúp đội bóng Đức tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

“Cậu ấy có khả năng đi bóng, rất thích ghi bàn và điều đó tạo ra ảnh hưởng lớn đối với chúng tôi”, Kompany nói thêm.

Những phát biểu của Kompany phần nào lý giải vì sao Diaz nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình Bayern. Không chỉ đóng góp ở khâu ghi bàn, cầu thủ này còn giúp hệ thống tấn công của đội bóng vận hành mượt mà hơn.

Ở một tập thể giàu tính cạnh tranh như Bayern Munich, việc một cầu thủ mới có thể tạo dấu ấn nhanh chóng không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Luis Diaz đang cho thấy anh là lựa chọn đúng đắn trong kế hoạch xây dựng đội bóng của Kompany.

Rạng sáng 16/4, Diaz ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-3 của Bayern trước Real ở tứ kết lượt về Champions League. Sau hai lượt trận, Bayern giành phần thắng với tổng tỷ số 6-4.