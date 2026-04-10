Diaz khiến Barcelona tiếc đứt ruột

Barcelona có lý do để tiếc nuối khi để lỡ thương vụ chiêu mộ Luis Diaz vào mùa hè năm ngoái.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Barcelona xem Diaz là một trong những mục tiêu hàng đầu cho hàng công. Tuy nhiên, do hạn chế về tình hình tài chính khó khăn và những ràng buộc từ Luật Công bằng tài chính, đội chủ sân Camp Nou buộc phải từ bỏ thương vụ này.

Trong khi đó, Bayern Munich đã hành động dứt khoát khi chi tới 75 triệu euro để sở hữu Diaz. Ngay sau khi gia nhập, chân sút người Colombia nhanh chóng chứng minh giá trị. Tốc độ, kỹ thuật đi bóng cùng bản năng săn bàn giúp anh hòa nhập hoàn hảo với hệ thống chiến thuật của đội bóng nước Đức.

Suốt mùa giải, Diaz liên tục có những màn trình diễn ấn tượng, ghi hơn 10 bàn trên mọi đấu trường và đóng góp nhiều pha kiến tạo quan trọng tại Bundesliga cũng như Champions League. Sự ổn định trong những thời điểm quyết định giúp anh trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công Bayern.

Không dừng lại ở yếu tố chuyên môn, Diaz còn tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ về mặt thương mại. Theo báo chí Đức, doanh số bán áo đấu của Bayern tại Colombia đã tăng vọt tới 400%, trong khi lượng truy cập từ quốc gia này vào cửa hàng trực tuyến của CLB tăng khoảng 200%. Điều này đưa Diaz vào nhóm 5 cầu thủ có doanh số áo đấu cao nhất mùa giải.

Rõ ràng, Bayern Munich không chỉ sở hữu một ngôi sao trên sân cỏ mà còn tạo ra giá trị thương mại lớn. Điều này càng khiến người hâm mộ Barcelona có thêm lý do để tiếc nuối.

