Hà Nội I, Thể Công Viettel I thẳng tiến bán kết U15 Quốc gia

Hai đại diện trẻ của bóng đá Thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội để giành vé vào bán kết sau những chiến thắng thuyết phục.

Chiều 10/4, hai trận tứ kết cuối của Giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 diễn ra sôi nổi, xác định thêm hai cái tên vào bán kết là Hà Nội I và Thể Công Viettel I. Cả hai đều giành chiến thắng với cách biệt rõ ràng, cho thấy sự ổn định và chiều sâu lực lượng.

Trên sân số 1 Trung tâm Thành Long, Hà Nội I chạm trán Quảng Nam. Đội bóng trẻ Thủ đô nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Bảo Trung dứt điểm chính xác sau pha phối hợp tốc độ, giúp Hà Nội I nắm thế trận ngay từ đầu.

Bàn thắng sớm tạo đà hưng phấn cho Hà Nội I. Họ liên tục tổ chức tấn công và gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, Quảng Nam bất ngờ gỡ hòa ở phút 26. Hữu Trường thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Hà Nội I tiếp tục duy trì sức ép. Phút 60, Gia Bảo đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc, đưa đội nhà vươn lên dẫn 2-1. Đây là bước ngoặt của trận đấu. Từ thời điểm này, Hà Nội I hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ ghi thêm ba bàn thắng để ấn định chiến thắng 5-1, qua đó giành vé vào bán kết và sẽ gặp Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel I đối đầu SHB Đà Nẵng. Đội bóng áo lính nhập cuộc với thế trận tấn công chủ động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ khai thông bế tắc ở phút 16. Nhân Quyền ghi bàn sau pha kiến tạo thuận lợi từ Minh Hưng.

Thể Công Viettel I tiếp tục duy trì sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 24. Đình Dũng dứt điểm chính xác, giúp đại diện Thủ đô khép lại hiệp một với lợi thế rõ ràng.

Thế trận không thay đổi sau giờ nghỉ. Thể Công Viettel I kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Phút 49, trung vệ Trung Hiếu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 75, Minh Đức ấn định chiến thắng 4-0 sau một pha dứt điểm gọn gàng.

Với kết quả này, Thể Công Viettel I giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán SLNA, trong khi Hà Nội I đối đầu Tây Ninh. Hai đại diện của bóng đá trẻ Thủ đô tiếp tục cho thấy vị thế đáng gờm tại giải đấu năm nay.