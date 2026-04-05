SLNA vào tứ kết U15 Quốc gia

  • Chủ nhật, 5/4/2026 12:44 (GMT+7)
  • 12:44 5/4/2026

Đội bóng xứ Nghệ toàn thắng sau hai lượt trận để trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết.

SLNA tỏ ra quá vượt trội ở bảng A.

SLNA tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK U15 Quốc gia khi đánh bại Tây Ninh 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A, qua đó sớm giành quyền vào tứ kết với 6 điểm tuyệt đối.

Trận đấu giữa SLNA và Tây Ninh được xem là tâm điểm của bảng khi cả hai đều có chiến thắng ở ngày ra quân. Ngay từ đầu, thế trận diễn ra cân bằng với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khá sớm. Phút thứ 9, SLNA tổ chức phản công nhanh, Trương Văn Tài dứt điểm hai lần liên tiếp để mở tỷ số.

Bàn thắng giúp đội bóng xứ Nghệ kiểm soát thế trận tốt hơn. Dù vậy, Tây Ninh không hề lép vế. Đại diện phía Nam chơi kiên cường, liên tục tạo ra những tình huống đáp trả đáng chú ý. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu cho SLNA.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội cùng đẩy cao đội hình. Tây Ninh tạo ra một số pha phản công sắc nét nhưng thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 84 khi họ được hưởng phạt đền, song Anh Hào lại sút trúng cột dọc.

Không tận dụng được thời cơ, Tây Ninh phải trả giá. Chỉ ít phút sau, SLNA tung đòn kết liễu. Từ pha phản công nhanh, Văn Tài kiến tạo để Gia Huy dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, ấn định chiến thắng.

Ở trận còn lại, Ninh Bình vượt qua TP.HCM với tỷ số 5-3. Dù thất bại, đội bóng thành phố vẫn để lại dấu ấn với cú đúp của Adu Huỳnh Đức.

Sau hai lượt trận, SLNA dẫn đầu bảng A với 6 điểm và chắc chắn có vé vào tứ kết. Cuộc cạnh tranh còn lại sẽ diễn ra giữa các đội phía sau trong lượt trận cuối.

Thủ môn Cao Văn Bình bất lực trước CLB Hà Nội

Tối 31/1, thủ môn Cao Văn Bình không thể giúp Sông Lam Nghệ An (SLNA) tránh khỏi thất bại 1-3 trước CLB Hà Nội thuộc vòng 12 V.League.

20:00 31/1/2026

Cầu thủ U13 SLNA vô địch quốc gia gian lận 2 tuổi

Vụ việc cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng xuất hiện dấu hiệu sai lệch nghiêm trọng về hồ sơ tuổi, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của các giải đấu quốc gia.

17:13 2/1/2026

Đà Nẵng loại SLNA ở Cúp Quốc gia

Tối 16/11, Đà Nẵng đánh bại SLNA với tỉ số 3-2 thuộc vòng 1/8, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

20:02 16/11/2025

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Đào Trần

SLNA Cúp Modern 2026 Trương Văn Tài VCK U15 Văn Tài Sông Lam Nghệ An

Đọc tiếp

MU lai bi chi trich vu McTominay hinh anh

MU lại bị chỉ trích vụ McTominay

11:15 6/4/2026

Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

