Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U15 quốc gia

Vòng bảng VCK U15 quốc gia khép lại vào chiều 6/4, qua đó xác định đủ 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết.

SLNA (áo vàng) thể hiện sức mạnh vượt trội.

Ở loạt trận cuối cùng bảng A, hai cặp đấu diễn ra đồng thời gồm TP.HCM gặp SLNA và Tây Ninh đối đầu Ninh Bình. Khi SLNA sớm giành vé đi tiếp, còn TP.HCM chắc chắn bị loại, tâm điểm dồn vào màn so tài mang tính sống còn giữa Tây Ninh và Ninh Bình bởi 2 đội có cùng 3 điểm.

Bị đặt vào thế buộc phải thắng, Tây Ninh nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 16, Hữu Quang mở tỷ số từ chấm phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Trước khi hiệp một khép lại, Anh Hào nhân đôi cách biệt, giúp Tây Ninh nắm lợi thế lớn.

Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều. Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công Tấn Tài ở phút 53. Chỉ ít phút sau, Tây Ninh gặp bất lợi khi Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai, buộc đội bóng này phải chơi thiếu người. Tận dụng cơ hội, Ninh Bình gia tăng sức ép và có bàn gỡ 2-2 ở phút 66.

Dù vậy, bước ngoặt trận đấu đến ngay sau đó. Phút 69, từ tình huống cố định, Ngọc Quang tung cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ninh. Ba điểm quý giá giúp đội bóng này giành vé đi tiếp với kịch bản đầy kịch tính.

Ở trận đấu còn lại, SLNA khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 6-0 trước TP.HCM, khép lại vòng bảng với phong độ ấn tượng.

Kết thúc vòng bảng, 6 đội nhất và nhì mỗi bảng giành quyền vào tứ kết gồm SLNA, Tây Ninh (bảng A), PVF, Thể Công Viettel I (bảng B), Hà Nội I, SHB Đà Nẵng (bảng C). Hai suất còn lại thuộc về hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt là Becamex TP.HCM và Quảng Nam.