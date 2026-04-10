SLNA và Tây Ninh vào bán kết U15 Quốc gia

U15 SLNA thắng thuyết phục Becamex TP.HCM, trong khi U15 Tây Ninh loại ứng viên vô địch PVF sau loạt luân lưu kịch tính để vào bán kết.

SLNA và Tây Ninh vào đến bán kết giải U15 Quốc gia.

Chiều 9/4, vòng tứ kết VCK U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 diễn ra với hai trận đấu giàu cảm xúc. U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Tây Ninh là những cái tên giành vé vào vòng bán kết sau hai kịch bản rất khác nhau.

Trên sân, U15 SLNA và Becamex TP.HCM tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đại diện phía Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút 10 do công của Hoàng Huy. Tuy nhiên, bàn thua sớm nhanh chóng đánh thức đội bóng xứ Nghệ.

Tiền đạo Trương Văn Tài trở thành điểm nhấn lớn nhất trận. Chỉ trong hiệp một, anh ghi liền 3 bàn ở các phút 11, 25 và 43, giúp SLNA lật ngược thế trận. Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ Chí Dũng, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được.

SLNA duy trì thế trận chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội. Một bàn phản lưới cùng pha lập công của Đức Anh giúp đội bóng xứ Nghệ khép lại trận đấu với chiến thắng 5-3, qua đó giành quyền vào bán kết một cách thuyết phục.

Ở trận đấu còn lại, bất ngờ lớn đã xảy ra khi U15 Tây Ninh loại U15 PVF. Được đánh giá cao hơn, PVF nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút 51 do công của Nguyễn Xuân Vinh.

Tuy nhiên, Tây Ninh không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 55, Võ Anh Hào tận dụng sai sót của hàng thủ đối phương để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại, PVF tiếp tục kiểm soát bóng nhưng không thể tạo khác biệt.

Hai đội bước vào loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11 m, U15 Tây Ninh thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Trong khi đó, PVF chỉ ghi được 4 bàn, qua đó chấp nhận thất bại 4-5.

Chiến thắng này giúp U15 Tây Ninh trở thành hiện tượng của giải, đồng thời biến PVF thành cựu vương ngay từ tứ kết.

