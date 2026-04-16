Diaz nói thẻ đỏ của Camavinga là chính xác

Tiền đạo Luis Diaz lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài trong tình huống truất quyền thi đấu Eduardo Camavinga ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Diaz thừa nhận trọng tài ra quyết định đúng.

Trong trận đấu đầy căng thẳng tại Allianz Arena, chính Diaz là người ghi bàn quan trọng giúp Bayern Munich cân bằng tỷ số 3-3, ngay sau khi Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Bàn thắng này được xem là bước ngoặt, mở ra lợi thế tâm lý lớn cho đội chủ nhà trong giai đoạn cuối trận.

Phát biểu sau trận tại khu vực mixed-zone, chân sút người Colombia tỏ ra phấn khích khi giúp đội nhà giành vé vào bán kết ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern. “Chúng tôi rất hạnh phúc. Toàn đội đã chơi rất tốt. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn vì Real Madrid có quá nhiều kinh nghiệm và chất lượng. Tôi rất vui khi có thể đóng góp bàn thắng cho đội”, Diaz chia sẻ.

Khi được hỏi về tình huống gây tranh cãi liên quan đến Camavinga, Diaz thẳng thắn bày tỏ quan điểm ủng hộ trọng tài. “Tôi đứng rất gần tình huống đó. Tôi nghĩ bất kỳ trọng tài nào cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Cậu ấy giữ bóng và không trả lại, nên việc nhận thẻ là hợp lý. Có thể cậu ấy không nhận ra mình đã có một thẻ trước đó, nên tình huống có vẻ hơi nặng”, Diaz giải thích.

Tiền đạo của Bayern cũng nhấn mạnh rằng chiếc thẻ đỏ có thể mang tính bước ngoặt, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định cục diện trận đấu. Theo Diaz, những trận đấu như thế này thường được định đoạt bởi các chi tiết nhỏ. Chân sút này làm rõ việc Bayern đã gây sức ép rất lớn và liên tục tìm kiếm bàn thắng, khiến cầu thủ Real gặp áp lực và mắc sai lầm.

Chiến thắng này giúp Bayern tiến vào bán kết Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với PSG.

