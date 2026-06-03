Con đường Kvaratskhelia giành Quả bóng Vàng mà không cần World Cup

Khvicha Kvaratskhelia vừa chinh phục Champions League cùng Paris Saint Germain, nhưng hành trình tới Quả bóng vàng có thể còn khó hơn cả việc vô địch châu Âu.

Khvicha Kvaratskhelia vừa trải qua mùa giải đẹp nhất sự nghiệp. Từ Napoli đến PSG, từ một tài năng được ngưỡng mộ trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu, cầu thủ người Georgia khép lại mùa 2025/26 bằng danh hiệu Cầu thủ hay nhất Champions League và chiếc cúp vô địch thứ hai liên tiếp cùng đội bóng thủ đô Paris.

Kvaratskhelia là cầu thủ hay nhất Champions League 2025/26.

Nhưng khi những tấm huy chương đã được cất vào tủ kính, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện: Liệu Kvaratskhelia có thể giành Quả bóng vàng dù không dự World Cup 2026?

Khi Champions League có thể là chưa đủ

Nếu chỉ nhìn vào Champions League, Kvaratskhelia hoàn toàn xứng đáng được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất.

Anh ghi 10 bàn, thực hiện 6 kiến tạo sau 16 trận. Trong trận chung kết với Arsenal, chính Kvaratskhelia mang về quả phạt đền giúp PSG gỡ hòa 1-1 trước khi bảo vệ thành công ngôi vương trên chấm luân lưu.

Không phải Ousmane Dembele, không phải Vitinha hay Joao Neves, UEFA đã chọn Kvaratskhelia là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đó là sự ghi nhận cho một mùa giải mà cầu thủ người Georgia gần như làm được mọi thứ ở hàng công. Anh rê bóng, tạo đột biến, ghi bàn và tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn nhất. Nhưng 2026 lại là năm có World Cup.

Trong lịch sử hiện đại của Quả bóng vàng, World Cup gần như luôn là yếu tố quyết định. Zinedine Zidane năm 1998, Ronaldo năm 2002, FabioCannavaro năm 2006, Luka Modric năm 2018 hay Lionel Messi năm 2022 đều được hưởng lợi từ màn trình diễn tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Kvaratskhelia không thể giành vé dự World Cup cùng Georgia.

Trong khi đó, Georgia thậm chí còn không giành vé dự World Cup. Điều đó đồng nghĩa Kvaratskhelia sẽ phải ngồi xem các đối thủ trực tiếp bước lên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Chỉ còn cách chờ đối thủ sẩy chân

Thực tế khắc nghiệt với Kvaratskhelia là anh không còn quyền quyết định số phận cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của đời cầu thủ.

Harry Kane sẽ tới World Cup với tư cách chân sút hay nhất Bayern Munich. Kylian Mbappe vừa có mùa giải bùng nổ về mặt ghi bàn cùng Real Madrid. Ousmane Dembele, Michael Olise hay thậm chí Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều sở hữu cơ hội tạo nên những câu chuyện đặc biệt trong mùa hè này.

Nếu một trong những cái tên đó dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến sâu tại World Cup, cán cân Quả bóng vàng gần như chắc chắn sẽ thay đổi.

Messi năm 2010 hay Ronaldo năm 2014 là những ngoại lệ hiếm hoi khi vẫn giành Quả bóng vàng dù không có kỳ World Cup nổi bật. Tuy nhiên, cả hai khi đó đều sở hữu sức ảnh hưởng vượt xa phần còn lại của bóng đá thế giới.

Nếu cùng Pháp thăng hoa ở World Cup, nhiều khả năng Dembele sẽ lại giành Quả bóng Vàng.

Kvaratskhelia hiện tại chưa ở vị thế ấy. Điều anh có là một mùa giải Champions League xuất sắc và một PSG đang đứng trên đỉnh châu Âu. Điều anh thiếu là cơ hội thể hiện bản thân ở World Cup.

Bởi vậy, con đường tới Quả bóng vàng của Kvaratskhelia lúc này khá đặc biệt. Anh không thể ghi thêm bàn thắng, không thể tạo thêm kiến tạo và cũng không thể đưa Georgia đến Mỹ, Canada hay Mexico.

Việc duy nhất còn lại là chờ xem các đối thủ của mình làm được gì tại World Cup. Đôi khi, cuộc đua Quả bóng vàng không chỉ được quyết định bằng những gì một cầu thủ làm được.

Nó còn được quyết định bởi những gì người khác không làm được, và đó chính là hy vọng lớn nhất của Kvaratskhelia lúc này.

World Cup 2026: Tuyển Anh liệu có vượt qua những hoài nghi về năng lực Tuyển Anh vẫn luôn là tâm điểm tại mỗi kỳ World Cup họ tham dự. Đội tuyển luôn tạo ra tranh cãi về chất lượng giá trị đội hình của họ với thành tích họ đạt được.