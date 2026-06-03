Tuyển Anh đối mặt khó khăn đầu tiên trên đất Mỹ

Tuyển Anh chính thức bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng buổi tập luyện cường độ cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Florida.

Thomas Tuchel và các học trò đối diện cái nóng của Bắc Mỹ

Sau khi hạ cánh xuống Florida, đội tuyển Anh ngay lập tức bước vào buổi tập huấn đầu tiên tại Palm Beach Gardens. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Thomas Tuchel, dàn sao "Tam Sư" phải đối mặt với thử thách cực hạn từ nhiệt độ lên tới 32 độ C và độ ẩm đặc trưng của vùng duyên hải Bắc Mỹ.

Hình ảnh Harry Kane cùng các đồng đội liên tục phải tiếp nước và tận dụng quãng nghỉ ngắn để hạ nhiệt phản ánh sự khắc nghiệt của buổi tập. Đây là bước chuẩn bị sống còn để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu thực tế tại World Cup sắp tới.

Dù thiếu vắng 4 cầu thủ thuộc biên chế Arsenal gồm Rice, Saka, Madueke và Eze, huấn luyện viên Tuchel vẫn tạm thời lấp đầy khoảng trống bằng những gương mặt trẻ triển vọng như Ethan Nwaneri hay Alex Scott.

Hiện tại, toàn đội đang đóng quân tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Belgrove Resort & Spa. Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ có hai bài kiểm tra quan trọng gặp New Zealand và Costa Rica. Đây là những cơ hội cuối cùng để chiến lược gia người Đức chốt lại bộ khung nhân sự tối ưu.

Sau trại huấn luyện tại Florida, "Tam sư" sẽ di chuyển đến Kansas City để chính thức bước vào chiến dịch vòng bảng. Tại đây, họ sẽ lần lượt đối đầu với các đối thủ Croatia (18/6), Ghana (24/6) và Panama (28/6) trong hành trình tìm kiếm vinh quang trên đất Mỹ.

World Cup 2026: Tuyển Anh liệu có vượt qua những hoài nghi về năng lực Tuyển Anh vẫn luôn là tâm điểm tại mỗi kỳ World Cup họ tham dự. Đội tuyển luôn tạo ra tranh cãi về chất lượng giá trị đội hình của họ với thành tích họ đạt được.