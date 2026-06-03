Xu hướng 'người con xa xứ' nở rộ tại World Cup

Số lượng cầu thủ không sinh ra tại quốc gia mình đại diện đang tạo nên một lát cắt thú vị về World Cup 2026.

Nico Paz chọn khoác áo Argentina.

Khi danh sách 48 đội tuyển dự World Cup 2026 được công bố, một thống kê đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý. Có tới 40 đội tuyển sở hữu ít nhất một cầu thủ không sinh ra tại quốc gia mà họ khoác áo thi đấu.

Đây không đơn thuần là câu chuyện bóng đá. Đó còn là bức tranh phản chiếu những dòng chảy di cư, lịch sử thuộc địa và sự giao thoa văn hóa trên toàn thế giới.

Trường hợp gây chú ý nhất thuộc về Curacao. Đội tuyển lần đầu tiên giành vé dự World Cup chỉ có duy nhất một cầu thủ sinh ra trên đảo là Tahith Chong. 25 người còn lại đều sinh tại Hà Lan nhưng lựa chọn đại diện cho quê hương của gia đình mình.

Điều này xuất phát từ mối quan hệ lịch sử giữa Curacao và Hà Lan. Dù là một quốc gia tự trị tại Caribe, Curacao vẫn thuộc Vương quốc Hà Lan. Công dân nước này có thể sinh sống, học tập và phát triển sự nghiệp tại châu Âu, tạo nên một thế hệ cầu thủ lớn lên trong môi trường bóng đá Hà Lan nhưng vẫn mang gốc gác Caribe.

Không chỉ Curacao, nhiều đội tuyển khác cũng sở hữu lực lượng mang màu sắc đa quốc gia. CHDC Congo có 20 cầu thủ sinh ở nước ngoài, phần lớn tại Pháp và Bỉ. Morocco có 19 trường hợp, trải dài từ Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ cho tới Hà Lan và Canada. Bosnia & Herzegovina hay Algeria cũng sở hữu số lượng tương tự.

Đội tuyển Curacao có tới 25 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan.

Ngay cả nhà đương kim vô địch Argentina cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trong đội hình của HLV Lionel Scaloni, Giuliano Simeone sinh tại Italy còn Nico Paz chào đời ở Tây Ban Nha. Dù vậy, cả hai đều lựa chọn gắn bó với màu áo sọc xanh trắng của Albiceleste.

Ở chiều ngược lại, Paraguay lại là đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất từ cộng đồng người Argentina. Alejandro Kaku Romero Gamarra, Andres Cubas và Juan Jose Caceres đều sinh tại Argentina nhưng đang khoác áo đội tuyển Paraguay.

World Cup từ lâu không còn chỉ là cuộc so tài giữa các quốc gia. Đó còn là nơi những câu chuyện về bản sắc, nguồn cội và sự lựa chọn cá nhân được kể theo cách đặc biệt nhất. Và tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, những "người con xa xứ" sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình của nhiều đội tuyển.

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