Mourinho bất ngờ vào tầm ngắm Real Madrid

Jose Mourinho được cho là nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu nếu Real Madrid thay HLV sau mùa giải đầy biến động.

Liệu có sự tái hợp giữa Real và Mourinho?

Tương lai ghế nóng tại Real Madrid tiếp tục nóng lên khi José Mourinho bất ngờ được nhắc tới như phương án thay thế Alvaro Arbeloa.

Theo nguồn tin từ Record, ban lãnh đạo Real Madrid đang đánh giá lại toàn bộ kế hoạch chuyên môn sau khi đội bóng bị Bayern Munich loại khỏi Champions League. Cùng thời điểm đó, phong độ tại La Liga cũng sa sút khi Real chỉ giành 1 điểm trong hai trận gần nhất trước Mallorca và Girona.

Những cú sảy chân liên tiếp khiến đội chủ sân Bernabeu bị Barcelona bỏ xa 9 điểm trong cuộc đua vô địch. Áp lực vì thế đang đổ dồn lên Arbeloa, người chưa tạo được sự ổn định kể từ khi nắm đội.

Trong bối cảnh đó, Mourinho được xem là lựa chọn giàu kinh nghiệm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Dưới thời Mourinho, Real giành chức vô địch La Liga và Cúp Nhà vua, đồng thời xây dựng tập thể có bản lĩnh đối đầu với Barcelona ở giai đoạn đỉnh cao của Pep Guardiola. Ông cũng được đánh giá cao ở khả năng quản trị phòng thay đồ nhiều ngôi sao và xử lý sức ép truyền thông tại Madrid.

Theo các nguồn tin, Mourinho sẵn sàng cân nhắc trở lại dù vẫn còn hợp đồng với Benfica. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt mà Real Madrid vẫn tạo ra với chiến lược gia 63 tuổi.

Ngoài Mourinho, Jurgen Klopp cũng nằm trong danh sách theo dõi. Tuy nhiên, cựu HLV Liverpool gần đây đã phủ nhận khả năng nhận việc ngay lập tức.

Việc Real Madrid nghĩ tới Mourinho cho thấy CLB đang tìm kiếm một giải pháp tức thì thay vì dự án dài hạn. Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là một trong những cuộc tái hợp gây chú ý nhất bóng đá châu Âu.

Sự bất ổn tại Real Madrid thời điểm này Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.