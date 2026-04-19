Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho bất ngờ vào tầm ngắm Real Madrid

  • Chủ nhật, 19/4/2026 10:31 (GMT+7)
Jose Mourinho được cho là nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu nếu Real Madrid thay HLV sau mùa giải đầy biến động.

Tương lai ghế nóng tại Real Madrid tiếp tục nóng lên khi José Mourinho bất ngờ được nhắc tới như phương án thay thế Alvaro Arbeloa.

Theo nguồn tin từ Record, ban lãnh đạo Real Madrid đang đánh giá lại toàn bộ kế hoạch chuyên môn sau khi đội bóng bị Bayern Munich loại khỏi Champions League. Cùng thời điểm đó, phong độ tại La Liga cũng sa sút khi Real chỉ giành 1 điểm trong hai trận gần nhất trước Mallorca và Girona.

Những cú sảy chân liên tiếp khiến đội chủ sân Bernabeu bị Barcelona bỏ xa 9 điểm trong cuộc đua vô địch. Áp lực vì thế đang đổ dồn lên Arbeloa, người chưa tạo được sự ổn định kể từ khi nắm đội.

Trong bối cảnh đó, Mourinho được xem là lựa chọn giàu kinh nghiệm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Dưới thời Mourinho, Real giành chức vô địch La Liga và Cúp Nhà vua, đồng thời xây dựng tập thể có bản lĩnh đối đầu với Barcelona ở giai đoạn đỉnh cao của Pep Guardiola. Ông cũng được đánh giá cao ở khả năng quản trị phòng thay đồ nhiều ngôi sao và xử lý sức ép truyền thông tại Madrid.

Theo các nguồn tin, Mourinho sẵn sàng cân nhắc trở lại dù vẫn còn hợp đồng với Benfica. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt mà Real Madrid vẫn tạo ra với chiến lược gia 63 tuổi.

Ngoài Mourinho, Jurgen Klopp cũng nằm trong danh sách theo dõi. Tuy nhiên, cựu HLV Liverpool gần đây đã phủ nhận khả năng nhận việc ngay lập tức.

Việc Real Madrid nghĩ tới Mourinho cho thấy CLB đang tìm kiếm một giải pháp tức thì thay vì dự án dài hạn. Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là một trong những cuộc tái hợp gây chú ý nhất bóng đá châu Âu.

Mourinho còn đủ năng lực dẫn dắt Newcastle?

Tin đồn về việc Jose Mourinho trở lại giải Ngoại hạng Anh mà cụ thể là Newcastle đang râm ran trên mặt báo. Nhưng liệu hoa hồng hay chông gai phía trước?

23 giờ trước

Mourinho cảnh báo Real Madrid về Mbappe, Vinicius

Jose Mourinho cho rằng Real Madrid cần nhanh chóng kiểm soát cái tôi của các ngôi sao sau khi bị loại khỏi Champions League.

39:2348 hôm qua

Mourinho bóc trần vấn đề của Real Madrid

Bayern Munich loại Real Madrid sau hai lượt trận, và phát biểu của Jose Mourinho chỉ ra vấn đề cốt lõi: đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có ngôi sao, nhưng chưa phải là một tập thể đúng nghĩa.

18:00 16/4/2026

Sự bất ổn tại Real Madrid thời điểm này Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.

Đào Trần

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Thua MU khiến Chelsea càng thêm nhớ Abramovich

Thất bại 0-1 trước Manchester United ngay tại Stamford Bridge đẩy sự phẫn nộ của CĐV Chelsea lên nấc thang mới và họ chợt nhớ về Roman Abramovich.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý