Mourinho còn đủ năng lực dẫn dắt Newcastle?

Tin đồn về việc Jose Mourinho trở lại giải Ngoại hạng Anh mà cụ thể là Newcastle đang râm ran trên mặt báo. Nhưng liệu hoa hồng hay chông gai phía trước?

Mourinho là vị HLV cá tính.

Dù HLV Eddie Howe vẫn nhận được sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo, chuỗi thành tích bết bát gần đây khiến áp lực từ các khán đài St James' Park ngày một lớn. Bản thân Howe cũng có thể tự đưa ra quyết định rời đi nếu cảm thấy không thể tiến xa hơn với đội hình hiện tại.

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là liệu "Người đặc biệt" có còn khả năng gặt hái thành công nếu chấp nhận thử thách tại vùng Đông Bắc nước Anh?

Mối duyên nợ quá khứ và bài toán chuyển giao lực lượng

Mùa hè tới đây dự kiến mang đến một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ tại Newcastle. Các ngôi sao trụ cột như Sandro Tonali, Tino Livramento hay Anthony Gordon lọt vào tầm ngắm của những ông lớn như Bayern Munich và Arsenal.

Nếu "Chích chòe" buộc phải bán đi những cầu thủ tốt nhất để lấy kinh phí tái đầu tư, một nhà cầm quân sở hữu tầm vóc lớn như Mourinho được xem là nhân tố lý tưởng để điều hướng giai đoạn chuyển giao nhạy cảm này. Bằng uy tín và danh tiếng của mình, ông đủ sức thu hút những bản hợp đồng ưu tú khác cập bến câu lạc bộ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến lược gia đang dẫn dắt Benfica luôn dành một tình cảm đặc biệt cho bóng đá Anh, nhất là với Newcastle. Sợi dây liên kết này xuất phát từ mối quan hệ vô cùng thân thiết và sự ảnh hưởng sâu sắc của huyền thoại Sir Bobby Robson, người từng dìu dắt Mourinho thời cả hai cùng làm việc tại Barcelona.

Yếu tố mang tính biểu tượng này có thể là động lực tinh thần đưa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại xứ sở sương mù, viết tiếp chương thứ 12 trong sự nghiệp cầm quân đầy thăng trầm.

Bản lý lịch chói lọi của Mourinho tại Premier League là điều hoàn toàn hiển nhiên. Ông từng biến Chelsea thành một cỗ máy chiến thắng với hai chức vô địch liên tiếp trong nhiệm kỳ đầu tiên, sau đó bổ sung thêm chiếc cúp thứ ba trong lần tái hợp.

Tại sân Old Trafford, Mourinho cũng kịp ghi dấu ấn cùng Manchester United bằng chức vô địch Europa League, League Cup cùng một lần giành ngôi á quân Ngoại hạng Anh trước khi rời đi. Thế nhưng, ánh hào quang đó dường như chưa đủ sức để thuyết phục những khán giả khó tính ở thời điểm hiện tại.

Nhiều người tin rằng Mourinho đã hết thời.

Lối mòn chiến thuật hay sự trở lại ngoạn mục?

Giới chuyên môn thẳng thắn đánh giá tầm ảnh hưởng chiến thuật của Mourinho suy giảm đáng kể sau thời gian làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha. Lối chơi thực dụng của ông sẽ gặp vô vàn khó khăn để giành lấy vinh quang trước các đấu pháp tân tiến và khốc liệt tại giải Ngoại hạng Anh ngày nay.

Phong cách quản lý phòng thay đồ cũng là một khía cạnh gây nhiều tranh cãi. Dù có thể mang về những danh hiệu trong ngắn hạn, xu hướng đối đầu và tạo áp lực của ông rất dễ nảy sinh những căng thẳng nội bộ, vô tình tàn phá sự đoàn kết mà tập thể Newcastle đã dày công vun đắp.

Ban lãnh đạo Newcastle rõ ràng có những phương án dự phòng khác an toàn hơn. Roberto Mancini mang đến kinh nghiệm vô địch nước Anh dạn dày, trong khi Andoni Iraola nổi lên như một luồng gió chiến thuật tươi mới nếu chấp nhận rời Bournemouth.

Bản thân Mourinho cũng nắm trong tay những ngã rẽ bằng phẳng hơn, điển hình là việc tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha sau kỳ World Cup 2026, hoặc tiếp tục gắn bó với đội bóng quê nhà Benfica.

Dự án tham vọng của giới chủ Saudi có đủ sức cám dỗ Mourinho trở lại xứ sương mù hay không vẫn là một ẩn số lớn. Song, chính ý tưởng mang "Người đặc biệt" về sân St James' Park đã sớm tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ "Toon Army" về một tương lai đầy mạo hiểm.