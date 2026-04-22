Động thái mới nhất của tuyển Iran về World Cup 2026

Iran vẫn chưa chốt việc dự World Cup 2026, bất chấp tuyên bố chắc nịch từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

FIFA World Cup 2026 chỉ còn hơn 50 ngày nữa sẽ khởi tranh, nhưng một trong những vấn đề nóng nhất lúc này lại không nằm trên sân cỏ. Iran vẫn để ngỏ khả năng tham dự giải đấu, giữa lúc tình hình địa chính trị với Mỹ và Israel tiếp tục căng thẳng.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran, Ahmad Donyamali, xác nhận chính phủ nước này đã thành lập ủy ban để đánh giá toàn bộ tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Có thể sẽ có quyết định không tham dự. Nếu quyết định là tham dự, chúng tôi cũng phải chuẩn bị để có sự hiện diện mạnh mẽ”, ông Donyamali tuyên bố.

Phát biểu này đi ngược với quan điểm đầy tự tin của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người mới đây khẳng định: “Đội tuyển Iran chắc chắn sẽ đến”.

Theo lịch thi đấu hiện tại, cả ba trận vòng bảng của Iran gặp Bỉ, Ai Cập và New Zealand đều tổ chức tại Mỹ. Nếu đi tiếp, các trận knock-out của họ cũng tiếp tục diễn ra trên đất Mỹ.

Liên đoàn Bóng đá Iran từng đề nghị chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Trong tổng số 104 trận tại World Cup 2026, có tới 78 trận diễn ra ở Mỹ, phần còn lại tại Mexico và Canada. Điều đó khiến khả năng điều chỉnh lịch thi đấu gần như không đơn giản.

Iran từng dự 6 kỳ World Cup, gần nhất là FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Nếu vắng mặt lần này, đây sẽ là cú sốc lớn ngay trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai màn.

World Cup 2026 được kỳ vọng là giải đấu hoành tráng nhất lịch sử. Nhưng lúc này, FIFA đang phải chờ câu trả lời từ Tehran.