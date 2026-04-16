FIFA xác nhận Iran chắc chắn dự World Cup 2026

Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ góp mặt tại World Cup, bất chấp những lo ngại liên quan đến xung đột với Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố đội tuyển Iran “chắc chắn” sẽ tham dự World Cup 2026. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi ngại về khả năng góp mặt của đại diện châu Á do căng thẳng với Mỹ.

Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 khiến quá trình chuẩn bị của Iran đối mặt nhiều trở ngại. Dù đã giành vé dự World Cup từ tháng 3/2025, tương lai của đội bóng này từng bị đặt dấu hỏi. Một số quan chức Iran thậm chí đề cập khả năng không tham dự hoặc không thể di chuyển đến Mỹ, đồng thời đề nghị FIFA chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico.

Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum xác nhận FIFA giữ nguyên kế hoạch tổ chức. World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba quốc gia gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico, trong đó Iran dự kiến thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên đất Mỹ.

“Đội tuyển Iran sẽ đến, chắc chắn. Họ đại diện cho người dân của mình, họ đã giành quyền tham dự và các cầu thủ muốn thi đấu”, Infantino nhấn mạnh tại một sự kiện ở Washington D.C (Mỹ). Ông cũng bày tỏ kỳ vọng tình hình sẽ ổn định hơn khi giải đấu khởi tranh.

Trước đó, người đứng đầu FIFA trực tiếp đến thăm đội tuyển Iran trong đợt tập huấn tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo Infantino, các cầu thủ đều mong muốn được góp mặt tại giải đấu và thi đấu như bình thường.

Theo kế hoạch, Iran sẽ hội quân tại Tucson, bang Arizona trước ngày 10/6 để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 19/7. Đội sẽ lần lượt gặp New Zealand (15/6), Bỉ (21/6) và Ai Cập (26/6) tại vòng bảng.

Trong khi FIFA giữ quan điểm rõ ràng, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đưa ra nhiều phát biểu khác nhau liên quan đến sự hiện diện của Iran, từ việc không quan tâm đến việc đội có tham dự hay không, đến khẳng định họ được chào đón, đồng thời đề cập yếu tố an toàn cho các cầu thủ.