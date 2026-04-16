FIFA xác nhận Iran chắc chắn dự World Cup 2026

  • Thứ năm, 16/4/2026 04:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ góp mặt tại World Cup, bất chấp những lo ngại liên quan đến xung đột với Mỹ.

Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ góp mặt tại World Cup, bất chấp những lo ngại liên quan đến xung đột với Mỹ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố đội tuyển Iran “chắc chắn” sẽ tham dự World Cup 2026. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi ngại về khả năng góp mặt của đại diện châu Á do căng thẳng với Mỹ.

Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 khiến quá trình chuẩn bị của Iran đối mặt nhiều trở ngại. Dù đã giành vé dự World Cup từ tháng 3/2025, tương lai của đội bóng này từng bị đặt dấu hỏi. Một số quan chức Iran thậm chí đề cập khả năng không tham dự hoặc không thể di chuyển đến Mỹ, đồng thời đề nghị FIFA chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico.

Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp thuận. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum xác nhận FIFA giữ nguyên kế hoạch tổ chức. World Cup 2026 sẽ diễn ra tại ba quốc gia gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico, trong đó Iran dự kiến thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên đất Mỹ.

“Đội tuyển Iran sẽ đến, chắc chắn. Họ đại diện cho người dân của mình, họ đã giành quyền tham dự và các cầu thủ muốn thi đấu”, Infantino nhấn mạnh tại một sự kiện ở Washington D.C (Mỹ). Ông cũng bày tỏ kỳ vọng tình hình sẽ ổn định hơn khi giải đấu khởi tranh.

Trước đó, người đứng đầu FIFA trực tiếp đến thăm đội tuyển Iran trong đợt tập huấn tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo Infantino, các cầu thủ đều mong muốn được góp mặt tại giải đấu và thi đấu như bình thường.

Theo kế hoạch, Iran sẽ hội quân tại Tucson, bang Arizona trước ngày 10/6 để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 19/7. Đội sẽ lần lượt gặp New Zealand (15/6), Bỉ (21/6) và Ai Cập (26/6) tại vòng bảng.

Trong khi FIFA giữ quan điểm rõ ràng, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đưa ra nhiều phát biểu khác nhau liên quan đến sự hiện diện của Iran, từ việc không quan tâm đến việc đội có tham dự hay không, đến khẳng định họ được chào đón, đồng thời đề cập yếu tố an toàn cho các cầu thủ.

Hà Trang

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

