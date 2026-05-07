U17 Việt Nam ra quân thắng lợi ở giải châu Á

Rạng sáng 7/5, U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại bảng C, vòng chung kết giải châu Á.

U17 Việt Nam (áo trắng) đánh bại Yemen. Ảnh: VFF.

Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng ở phút 77 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn phản ánh đúng cục diện mà thầy trò HLV Cristiano Roland tạo ra xuyên suốt 90 phút.

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam đã nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn. Những pha phối hợp ngắn, linh hoạt ở khu vực trung tuyến giúp đội bóng áo trắng duy trì sức ép liên tục. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất lại nằm ở khâu dứt điểm. Dù Sỹ Bách hoạt động năng nổ bên hành lang cánh hay Đại Nhân có những cú sút đáng chú ý, bàn thắng vẫn không đến trong hiệp một.

Ở chiều ngược lại, U17 Yemen không cầm bóng nhiều nhưng lại tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công. Với thể lực dồi dào và khả năng xử lý cá nhân tốt, họ đôi lúc khiến hàng thủ Việt Nam phải dè chừng.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều khi U17 Việt Nam vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Dẫu vậy, lối đá quyết liệt, thậm chí có phần rắn của đối thủ khiến nhịp độ trận đấu bị gián đoạn. Dù vậy, cơ hội vẫn xuất hiện, đáng tiếc nhất là tình huống bóng bị phá ngay trên vạch vôi sau khi đã dội cột dọc.

Phải đến phút 77, thế bế tắc mới được khai thông. Từ đường chuyền chính xác của Nguyễn Lực, Quang Hưng xử lý gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, ghi bàn thắng quyết định. Khoảnh khắc này giúp U17 Việt Nam giải tỏa áp lực và bảo toàn lợi thế đến hết trận.

Lúc 23 ngày 10/5, Sỹ Bách cùng đồng đội sẽ đối mặt thử thách khó khăn mang tên U17 Hàn Quốc.