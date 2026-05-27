Con trai Messi gây sốt

Ciro Messi gây chú ý mạnh mẽ khi tỏa sáng rực rỡ giúp đội trẻ Inter Miami vô địch Dreams Cup.

Con trai Messi giành cú đúp danh hiệu cá nhân.

Cuối tuần qua, Ciro cùng đội trẻ Inter Miami đăng quang giải Dreams Cup, nhưng điều khiến truyền thông và người hâm mộ đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở chức vô địch. Cậu bé còn giành luôn 2 danh hiệu cá nhân quan trọng là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất.

Mới 8 tuổi, Ciro cho thấy những phẩm chất khiến nhiều người liên tưởng đến người cha nổi tiếng. Những pha sút xa thành bàn, tình huống xử lý đầy tự tin cùng cái chân phải uy lực nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội sau giải đấu.

Đáng chú ý, cậu út nhà Messi còn ghi một siêu phẩm đá phạt trong hành trình lên ngôi của Inter Miami, trước khi tiếp tục lập công ở chung kết để giúp đội bóng giành danh hiệu. Màn trình diễn lập tức nhận được sự quan tâm từ cộng đồng bóng đá trẻ tại Mỹ.

Hai anh trai của Ciro là Thiago và Mateo Messi cũng đang tập luyện trong hệ thống học viện Inter Miami. Tuy nhiên, ở một trong những giải đấu đầu tiên của mình, Ciro lại bất ngờ trở thành cái tên nổi bật nhất trong 3 anh em.

Vợ của Messi, Antonela Roccuzzo, cũng chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ của con trai lên mạng xã hội như cách thể hiện niềm tự hào đặc biệt với màn trình diễn của cậu bé.

Tất nhiên, còn quá sớm để nói về tương lai hay đặt lên vai Ciro những kỳ vọng quá lớn. Nhưng việc cậu bé sớm gây chú ý nhờ tài năng và bản năng ghi bàn khiến nhiều người bắt đầu tò mò về "thế hệ Messi tiếp theo".

