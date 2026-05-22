Ronaldo vẫn còn kém xa kỷ lục của Messi

  • Thứ sáu, 22/5/2026 16:12 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo vừa giành danh hiệu cùng Al Nassr nhưng bị Lionel Messi bỏ xa trong cuộc đua danh hiệu mọi thời đại.

Ronaldo kém Messi 12 danh hiệu.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có danh hiệu chính thức đầu tiên tại Saudi Arabia, đồng thời cũng là chiếc cúp cấp CLB đầu tiên kể từ Coppa Italy 2021 cùng Juventus. Ronaldo nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên con số 36.

Dù vậy, con số đó chưa đủ để đưa anh vào nhóm dẫn đầu lịch sử bóng đá thế giới. Hiện Ronaldo đứng ngoài top 10 và đồng hạng 11 với nhiều tên tuổi lớn như Ryan Giggs, Sergio Busquets, Angel Di Maria và Ibrahim Hassan.

Trong khi đó, Messi giữ vị thế độc tôn ở đỉnh bảng với khoảng cách rất xa. Điều này khiến cuộc đua giữa hai huyền thoại gần như ngã ngũ, đặc biệt khi Ronaldo bước sang tuổi 41.

Dù vậy, Ronaldo có quyền tự hào khi giành ít nhất một danh hiệu tại mọi CLB anh khoác áo, từ Sporting Lisbon, MU, Real Madrid, Juventus, cho tới Al Nassr. Thành tích này tương đồng với Messi ở Barcelona, PSG và Inter Miami.

Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo tiếp tục là biểu tượng lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha với chức vô địch Euro 2016 cùng hai danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Trong top 10, Messi dẫn đầu với 48 danh hiệu, theo sau là Dani Alves (43), Marquinhos (42), Andres Iniesta và Hossam Hassan (cùng 40), David Alaba và Hossam Ashour (39), Karim Benzema và Gerard Pique (38), Maxwell (37).

Cảm xúc vỡ òa của Ronaldo Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo bật khóc khi Al Nassr thắng Damc 4-1 để vô địch Saudi Pro League.

Minh Nghi

  Di Maria

    Di Maria

    Ángel Fabián Di María Hernández là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công, với cái chân trái lắt léo cùng lối chơi đẹp mắt đậm chất Nam Mỹ.

    • Ngày sinh: 14/2/1988
    • Nơi sinh: Rosario, Argentina
    • Chiều cao: 1.80 m

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

