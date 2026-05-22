'Bom tấn' Benzema không thể cản bước Ronaldo

Tiền đạo Karim Benzema gia nhập Al Hilal với quyết tâm chinh phục danh hiệu Saudi Pro League, nhưng viễn cảnh này không thành sự thật.

Benzema gây thất vọng.

Al Hilal từng được kỳ vọng thống trị mọi đấu trường sau khi chi đậm trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, màn trình diễn thực tế lại chưa tương xứng với số tiền khổng lồ CLB bỏ ra.

Dù duy trì thành tích bất bại trong suốt mùa giải, Al Hilal vẫn không thể hoàn tất mục tiêu lớn nhất là chức vô địch Saudi Pro League. Danh hiệu duy nhất Karim Benzema và các đồng đội có được ở mùa này là King’s Cup.

Đáng chú ý, thương vụ chiêu mộ Benzema từ Al Ittihad trở thành đề tài khiến ban lãnh đạo Al Hilal bị người hâm mộ chỉ trích. Đội bóng bỏ ra khoảng 25 triệu euro để đưa tiền đạo người Pháp về đội dù anh chỉ còn vài tháng hợp đồng với CLB cũ, đồng thời trao mức lương thuộc hàng cao nhất giải đấu (khoảng 1,97 triệu bảng/tuần).

Thời điểm mới gia nhập, Benzema được xem là “bom tấn” gây chấn động bóng đá Saudi Arabia. Al Hilal ngay lập tức được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch, trong bối cảnh Al Nassr thi đấu sa sút.

Tuy nhiên, Benzema thực tế không đáp ứng được kỳ vọng. Ngôi sao từng giành Quả bóng vàng thường xuyên gặp vấn đề thể lực, thi đấu thiếu ổn định và bỏ lỡ nhiều trận quan trọng.

Đáng chú ý, phần lớn số bàn thắng của Benzema đến trước các đội cuối bảng, trong khi anh gần như mờ nhạt ở những trận cầu lớn với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Sau 13 trận cho Al Hilal, Benzema ghi 9 bàn.

Dù vẫn sở hữu đẳng cấp của một huyền thoại, Benzema rõ ràng không còn là phiên bản bùng nổ từng khiến châu Âu khiếp sợ. Với Al Hilal, mùa giải này có lẽ sẽ được nhớ đến như một canh bạc đắt đỏ nhưng thất bại.

Ronaldo tỏa sáng trong ngày Al Nassr lên ngôi vô địch Cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Al Nassr trước Damac tại Saudi Pro League 2025/26 hôm 22/5, chính thức giúp Ronaldo có danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr