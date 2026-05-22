Guardiola nhận đề nghị 90 triệu euro sau khi rời Man City

Saudi Arabia sẵn sàng biến Pep Guardiola thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới nếu ông đồng ý rời Manchester City vào mùa hè 2026.

Theo SPORT, tương lai của Pep Guardiola tại Manchester City gần như đi đến hồi kết sau một thập kỷ thành công rực rỡ. Dù chưa có thông báo chính thức, giới bóng đá châu Âu tin rằng mùa hè 2026 sẽ đánh dấu cuộc chia tay giữa nhà cầm quân người Tây Ban Nha và đội chủ sân Etihad.

Ngay khi xuất hiện khả năng Guardiola rời Man City, hàng loạt lời đề nghị khổng lồ lập tức xuất hiện. Trong đó, Saudi Arabia được cho là bên quyết tâm nhất trong cuộc đua giành chữ ký của chiến lược gia sinh năm 1971.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ đại diện bóng đá Saudi Arabia sẵn sàng trả cho Guardiola mức thu nhập từ 80 đến 90 triệu euro mỗi mùa, bao gồm lương và thưởng. Nếu đồng ý, cựu HLV Barcelona sẽ trở thành một trong những HLV nhận đãi ngộ cao nhất lịch sử bóng đá.

Khoản tiền khổng lồ đó cho thấy tham vọng tiếp tục khuấy đảo bóng đá thế giới của Saudi Arabia. Sau khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Neymar trong những năm gần đây, giải Saudi Pro League giờ muốn sở hữu cả một biểu tượng chiến thuật như Guardiola để nâng tầm hình ảnh.

Không chỉ Saudi Arabia, UAE và đội tuyển Morocco cũng được cho là quan tâm tới Guardiola. Một số ông lớn Serie A như AC Milan hay Juventus cũng theo dõi sát tình hình của ông.

Dẫu vậy, tiền bạc chưa phải ưu tiên hàng đầu với Guardiola ở thời điểm này. Theo SPORT, HLV người Catalonia muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài chịu áp lực tại Man City. Ông dự định dành một năm tạm rời xa bóng đá trước khi cân nhắc dự án tiếp theo.

Guardiola sẽ rời Man City với vị thế HLV thành công nhất lịch sử CLB. Trong 10 năm tại Etihad, ông giành tổng cộng 20 danh hiệu và biến đội bóng thành thế lực thống trị bóng đá Anh lẫn châu Âu.