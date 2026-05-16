Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Báo Anh: MU sắp bổ nhiệm Carrick

  • Thứ bảy, 16/5/2026 06:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ban lãnh đạo MU đạt thỏa thuận sơ bộ để bổ nhiệm Michael Carrick trở thành HLV trưởng chính thức sau quãng thời gian gây ấn tượng mạnh trên cương vị tạm quyền.

Carrick là người được chọn.

Theo The Athletic, quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox trong tuần này. Dù từng cân nhắc nhiều ứng viên tên tuổi như Luis Enrique, Andoni Iraola, Unai Emery hay Mauricio Pochettino, lãnh đạo "Quỷ đỏ" cuối cùng chọn Carrick là phương án phù hợp nhất cho quá trình tái thiết đội bóng.

Cựu tiền vệ tuyển Anh tiếp quản ghế nóng sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu năm nay. Kể từ đó, Carrick nhanh chóng tạo dấu ấn với chuỗi kết quả tích cực, giúp MU hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc đua top đầu và giành vé trở lại Champions League.

Dưới thời Carrick, đội chủ sân Old Trafford không chỉ cải thiện thành tích mà còn cho thấy diện mạo giàu năng lượng. MU đánh bại cả Arsenal lẫn Man City trong giai đoạn đầu ông cầm quân trước khi duy trì phong độ ổn định trong phần còn lại của mùa giải.

The Athletic cho biết Carrick dự kiến ký hợp đồng có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Đây được xem là cấu trúc tương tự bản hợp đồng mà Amorim từng nhận khi cập bến MU cuối năm 2024.

Một trong những điểm tích cực lớn nhất của Carrick là khả năng khơi dậy phong độ ở nhiều trụ cột sa sút. Những Kobbie Mainoo hay Casemiro đều chơi khởi sắc trong thời gian gần đây.

Không ít cầu thủ MU cũng công khai bày tỏ mong muốn Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng lâu dài, và giờ đây điều đó đang tiến rất gần tới hiện thực.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

MU đưa ra đề nghị với Carrick

Manchester United đang tiến rất gần tới quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức sau màn hồi sinh ấn tượng tại Premier League.

11 giờ trước

Chiến thắng tuyệt đối của Carrick

Chuỗi thắng ấn tượng cùng sự ổn định tuyệt đối khiến Michael Carrick gần như chắc chắn trở thành HLV trưởng chính thức của MU sau mùa giải này.

13 giờ trước

Một quyết định muộn màng khiến MU mất Casemiro

Casemiro được cho là hoàn toàn có thể ở lại MU thêm một mùa giải nếu Michael Carrick được bổ nhiệm sớm hơn.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Carrick Carrick

    Đọc tiếp

    Mainoo pha vo im lang ve Amorim hinh anh

    Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

    51 phút trước 06:52 16/5/2026

    0

    Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

    Thoi diem Chelsea chot HLV moi hinh anh

    Thời điểm Chelsea chốt HLV mới

    54 phút trước 06:48 16/5/2026

    0

    Chelsea muốn chốt HLV trưởng mới chỉ ít ngày sau chung kết FA Cup, với Xabi Alonso đang là ứng viên sáng giá nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý