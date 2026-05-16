Báo Anh: MU sắp bổ nhiệm Carrick

Ban lãnh đạo MU đạt thỏa thuận sơ bộ để bổ nhiệm Michael Carrick trở thành HLV trưởng chính thức sau quãng thời gian gây ấn tượng mạnh trên cương vị tạm quyền.

Carrick là người được chọn.

Theo The Athletic, quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox trong tuần này. Dù từng cân nhắc nhiều ứng viên tên tuổi như Luis Enrique, Andoni Iraola, Unai Emery hay Mauricio Pochettino, lãnh đạo "Quỷ đỏ" cuối cùng chọn Carrick là phương án phù hợp nhất cho quá trình tái thiết đội bóng.

Cựu tiền vệ tuyển Anh tiếp quản ghế nóng sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu năm nay. Kể từ đó, Carrick nhanh chóng tạo dấu ấn với chuỗi kết quả tích cực, giúp MU hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc đua top đầu và giành vé trở lại Champions League.

Dưới thời Carrick, đội chủ sân Old Trafford không chỉ cải thiện thành tích mà còn cho thấy diện mạo giàu năng lượng. MU đánh bại cả Arsenal lẫn Man City trong giai đoạn đầu ông cầm quân trước khi duy trì phong độ ổn định trong phần còn lại của mùa giải.

The Athletic cho biết Carrick dự kiến ký hợp đồng có thời hạn hai năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Đây được xem là cấu trúc tương tự bản hợp đồng mà Amorim từng nhận khi cập bến MU cuối năm 2024.

Một trong những điểm tích cực lớn nhất của Carrick là khả năng khơi dậy phong độ ở nhiều trụ cột sa sút. Những Kobbie Mainoo hay Casemiro đều chơi khởi sắc trong thời gian gần đây.

Không ít cầu thủ MU cũng công khai bày tỏ mong muốn Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng lâu dài, và giờ đây điều đó đang tiến rất gần tới hiện thực.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD