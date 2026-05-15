MU đưa ra đề nghị với Carrick

Manchester United đang tiến rất gần tới quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức sau màn hồi sinh ấn tượng tại Premier League.

Carrick sắp được MU thưởng lớn.

Theo Telegraph, Manchester United đã gửi đề nghị hợp đồng có thời hạn 2 năm dành cho Michael Carrick, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Đây được xem là bước đi quan trọng cho thấy ban lãnh đạo Old Trafford muốn đặt niềm tin dài hạn vào cựu tiền vệ người Anh.

Sir Jim Ratcliffe đã bật đèn xanh cho thương vụ sau khi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng CEO Omar Berrada đồng thuận rằng Carrick là lựa chọn phù hợp nhất để dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn mới.

MU được cho là muốn hoàn tất mọi thủ tục càng sớm càng tốt, dù vẫn còn một số chi tiết cần thương thảo thêm.

Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hy vọng có thể chốt tương lai Carrick trước trận sân nhà cuối cùng mùa giải gặp Nottingham Forest.

Không chỉ Carrick, các cộng sự trong ban huấn luyện hiện tại cũng nhiều khả năng được giữ lại. Steve Holland, trợ lý số một của Carrick, được đánh giá là nhân tố quan trọng trong hành trình hồi sinh của MU những tháng qua.

Jonathan Woodgate, Jonny Evans hay HLV thủ môn Craig Mawson cũng nằm trong kế hoạch dài hạn.

Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford còn cân nhắc bổ sung thêm chuyên gia phụ trách các tình huống cố định nhằm hoàn thiện bộ khung ban huấn luyện.

Carrick tiếp quản MU từ ngày 13/1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi đó, đội bóng chỉ đứng thứ 7 Premier League và đối mặt nguy cơ mất vé dự Champions League. Tuy nhiên, dưới thời cựu tiền vệ tuyển Anh, MU lột xác mạnh mẽ.

Sau 15 trận dưới quyền Carrick, MU giành 33 điểm, thành tích tốt nhất giải đấu trong cùng giai đoạn. “Quỷ đỏ” hiện vươn lên vị trí thứ 3 và đã chính thức giành vé dự Champions League trước ba vòng đấu.

Màn trình diễn ổn định cùng bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ khiến Carrick ngày càng chiếm được niềm tin từ giới lãnh đạo lẫn người hâm mộ MU.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

