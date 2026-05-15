MU đâu cần liều mình khi đã có Carrick

Điều Manchester United cần bây giờ không phải thêm một HLV có “bộ óc thiên tài” đến để thay đổi mọi thứ mà cần sự ổn định để phát triển.

Manchester United hậu Sir Alex Ferguson từng thử đủ mọi phong cách HLV. Từ Louis van Gaal đầy nguyên tắc, Jose Mourinho thực dụng, Erik ten Hag cầu toàn cho tới Ruben Amorim với thứ bóng đá quá nhiều cấu trúc. Nhưng càng thay đổi, Old Trafford càng mất phương hướng.

MU có Carrick như cá gặp nước.

Michael Carrick đang mang lại sự cân bằng hiếm hoi cho Manchester United sau nhiều năm hỗn loạn và đó là lý do ông xứng đáng được trao ghế HLV trưởng chính thức.

Carrick mang lại thứ MU đánh mất quá lâu

Điều kỳ lạ là người kéo MU ra khỏi mớ hỗn độn ấy lúc này lại là Michael Carrick, một HLV không tạo ra quá nhiều khẩu hiệu chiến thuật hay triết lý phức tạp.

Dưới thời Carrick, MU giành 33 điểm sau 15 trận, thành tích tốt nhất Premier League trong cùng giai đoạn. Họ đánh bại nhiều đối thủ lớn, giành vé dự Champions League và đứng trước cơ hội cán đích trong top 3.

Quan trọng hơn, MU chơi bóng với cảm giác tự nhiên mà người hâm mộ chờ đợi nhiều năm qua. Đội bóng này biết phản công nhanh, biết pressing, biết chịu đựng sức ép và cũng biết cách kết liễu đối thủ ở thời điểm quyết định.

Carrick không biến MU thành cỗ máy chiến thuật hoàn hảo chỉ sau vài tháng. Nhưng anh làm được điều quan trọng hơn: giúp cầu thủ cảm thấy thoải mái và tràn đầy tự tin khi chơi bóng.

Carrick nhận được niềm tin từ các học trò.

Bruno Fernandes tiết lộ Carrick luôn yêu cầu học trò trở thành “nhân vật chính” trên sân. Đó là cách tiếp cận rất khác với giai đoạn Amorim, nơi mọi thứ bị đóng khung trong hệ thống cứng nhắc.

Không phải ngẫu nhiên Kobbie Mainoo thừa nhận các cầu thủ muốn chiến đấu và hy sinh vì Carrick. Một phòng thay đồ chỉ thực sự đi lên khi cầu thủ tin tưởng HLV, và MU đang có điều đó.

Đã đến lúc MU ngừng phá bỏ chính mình

Sai lầm lớn nhất của MU suốt hơn một thập kỷ qua là luôn phá bỏ những gì vừa được xây dựng. Họ thay Mourinho bằng Solskjaer vì muốn bóng đá tấn công. Sau đó lại đưa về Ten Hag để kiểm soát. Rồi tiếp tục chọn Amorim để tái thiết theo hướng khác.

Mỗi đời HLV kéo theo một cuộc cách mạng đội hình, một kiểu bóng đá mới và thêm nhiều năm hỗn loạn.

Carrick lúc này mang đến cơ hội hiếm hoi để MU duy trì sự liên tục. Đội bóng đang có cấu trúc vận hành ổn định hơn dưới thời INEOS, đồng thời sở hữu nhóm cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Mainoo, Alejandro Garnacho hay Rasmus Hojlund.

Điều MU cần bây giờ không phải thêm một “bộ óc thiên tài” đến để thay đổi mọi thứ lần nữa. Họ cần sự ổn định để phát triển.

MU cần sự ổn định để đưa hình ảnh vĩ đại trở lại.

Julian Nagelsmann, Xabi Alonso hay Andoni Iraola đều là những cái tên hấp dẫn. Nhưng mỗi người lại kéo theo một canh bạc mới. Nagelsmann quá phức tạp, Iraola chơi thứ bóng đá chuyển trạng thái cực đoan còn Alonso vẫn là dấu hỏi ở môi trường áp lực như Old Trafford.

Trong khi đó, Carrick hiểu MU, hiểu áp lực của CLB và quan trọng nhất là hiểu cầu thủ mình đang có.

Có một chi tiết rất đáng chú ý. Carrick không cố ép MU đá theo hệ thống lý tưởng của riêng mình. Ông xây lối chơi dựa trên những gì đội bóng đang sở hữu. Chính sự linh hoạt ấy giúp MU trở nên nguy hiểm và khó đoán hơn.

Sau 13 năm đầy hỗn loạn, Old Trafford cuối cùng cũng nhìn thấy chút cân bằng. Và sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu MU tiếp tục tự tay phá bỏ điều đó chỉ để lao vào thêm một cuộc thử nghiệm khác.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD