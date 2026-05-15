Chiến thắng tuyệt đối của Carrick

Chuỗi thắng ấn tượng cùng sự ổn định tuyệt đối khiến Michael Carrick gần như chắc chắn trở thành HLV trưởng chính thức của MU sau mùa giải này.

Carrick không có đối thủ trong cuộc đua ghế nóng ở Old Trafford.

Carrick đang tiến rất gần tới chiếc ghế HLV trưởng MU sau chuỗi kết quả ấn tượng kể từ ngày trở lại Old Trafford. Theo truyền thông Anh, nội bộ "Quỷ đỏ gần như xem Carrick là lựa chọn số một từ nhiều tháng qua và nhà cầm quân người Anh đơn giản chỉ cần giữ sự ổn định để hoàn tất màn thử việc.

Chiến thắng trước Arsenal hồi đầu năm được xem là bước ngoặt lớn giúp Carrick ghi điểm tuyệt đối với ban lãnh đạo MU. Sau giai đoạn hỗn loạn dưới thời Ruben Amorim, đội chủ sân Old Trafford muốn tìm lại sự ổn định cả về chuyên môn lẫn hình ảnh truyền thông. Carrick đáp ứng gần như hoàn hảo những yêu cầu này.

Không còn những phát biểu gây tranh cãi, Carrick xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, kiểm soát phòng thay đồ tốt và mang lại hiệu quả rõ rệt trên sân cỏ. Trong 15 trận cầm quân, ông thắng tới 10 và chỉ thua 2 trận. Đáng chú ý, MU đánh bại cả Man City, Arsenal, Liverpool lẫn Chelsea, đồng thời giành vé dự Champions League mùa tới.

Giới chóp bu MU tin rằng họ không lặp lại sai lầm như thời Ole Gunnar Solskjaer, khi quá vội vàng trao hợp đồng dài hạn sau giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi. Vì vậy, nếu Carrick được bổ nhiệm, hợp đồng dành cho ông được cho sẽ thực tế và an toàn hơn nhiều so với bản giao kèo 6 năm mà David Moyes từng nhận sau thời Sir Alex Ferguson.

MU được cho là chuẩn bị trao hợp đồng dài hạn cho Carrick.

Dù từng có tin đồn về Andoni Iraola hay một vài ứng viên khác, MU thực tế chưa hề mở các cuộc đàm phán nghiêm túc với bất kỳ HLV tên tuổi nào. Những nguồn tin thân cận cho biết ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng thị trường hiện tại không xuất hiện ứng viên đủ sức thuyết phục hơn Carrick.

Cựu tiền vệ người Anh cũng tạo được ấn tượng mạnh ở Carrington nhờ sự tận tâm tuyệt đối. Carrick thường rời trung tâm huấn luyện lúc 18h mỗi ngày và gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Ngay cả thú vui chơi golf quen thuộc cũng bị gác lại kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Từ một phương án tạm quyền, Carrick giờ gần như không còn đối thủ trong cuộc đua ghế nóng tại Old Trafford. Với giới chủ, canh bạc đặt niềm tin vào cựu HLV Middlesbrough đang mang lại tín hiệu tích cực hơn mong đợi.

