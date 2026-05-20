Mourinho chấm 'máy quét' mới cho Real Madrid

Jose Mourinho được cho là đánh giá rất cao Morten Hjulmand và tin rằng tiền vệ này đủ khả năng nâng tầm tuyến giữa của Real Madrid.

Real Madrid đang ráo riết cho công cuộc tái thiết đội bóng.

Theo COPE, Mourinho đề nghị Real Madrid xúc tiến thương vụ chiêu mộ Morten Hjulmand trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền vệ người Đan Mạch hiện là trụ cột của Sporting CP và được định giá khoảng 50 triệu euro.

Nguồn tin cho biết Mourinho đặc biệt ấn tượng với khả năng giữ nhịp, tranh chấp và đọc tình huống của Hjulmand. Trong mắt chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đây là mẫu tiền vệ có thể mang lại sự cân bằng mà Real Madrid còn thiếu sau giai đoạn chuyển giao hậu Toni Kroos và Luka Modric.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Mourinho có thời gian làm việc tại bóng đá Bồ Đào Nha, đặc biệt với Benfica trong giai đoạn vừa qua. Điều đó giúp ông có góc nhìn sâu hơn về thị trường Primeira Liga cũng như khả năng thích nghi của các cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá Bồ Đào Nha.

Hjulmand không phải mẫu tiền vệ hào nhoáng hay tạo nhiều khoảnh khắc bùng nổ trên truyền thông. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì cường độ pressing, hỗ trợ phòng ngự và giữ cấu trúc chiến thuật cho toàn đội. Đây cũng là những phẩm chất Real Madrid đang tìm kiếm để tái thiết tuyến giữa. Hjulmand hiện đã ghi 3 bàn và 4 kiến tạo sau 27 lần ra sân mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Rodri vẫn nằm trong danh sách ưu tiên của đội chủ sân Bernabeu. Dù vậy, mức phí chuyển nhượng cùng vai trò quan trọng của Rodri tại Manchester City khiến thương vụ này trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Bởi vậy, Hjulmand đang nổi lên như một phương án thực tế và phù hợp hơn với kế hoạch làm mới đội hình của Real Madrid dưới triều đại thứ hai của Mourinho tại Bernabeu.

