Mourinho chấm 'máy quét' mới cho Real Madrid

  • Thứ tư, 20/5/2026 17:56 (GMT+7)
Jose Mourinho được cho là đánh giá rất cao Morten Hjulmand và tin rằng tiền vệ này đủ khả năng nâng tầm tuyến giữa của Real Madrid.

Real Madrid đang ráo riết cho công cuộc tái thiết đội bóng.

Theo COPE, Mourinho đề nghị Real Madrid xúc tiến thương vụ chiêu mộ Morten Hjulmand trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền vệ người Đan Mạch hiện là trụ cột của Sporting CP và được định giá khoảng 50 triệu euro.

Nguồn tin cho biết Mourinho đặc biệt ấn tượng với khả năng giữ nhịp, tranh chấp và đọc tình huống của Hjulmand. Trong mắt chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đây là mẫu tiền vệ có thể mang lại sự cân bằng mà Real Madrid còn thiếu sau giai đoạn chuyển giao hậu Toni Kroos và Luka Modric.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Mourinho có thời gian làm việc tại bóng đá Bồ Đào Nha, đặc biệt với Benfica trong giai đoạn vừa qua. Điều đó giúp ông có góc nhìn sâu hơn về thị trường Primeira Liga cũng như khả năng thích nghi của các cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá Bồ Đào Nha.

Hjulmand không phải mẫu tiền vệ hào nhoáng hay tạo nhiều khoảnh khắc bùng nổ trên truyền thông. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì cường độ pressing, hỗ trợ phòng ngự và giữ cấu trúc chiến thuật cho toàn đội. Đây cũng là những phẩm chất Real Madrid đang tìm kiếm để tái thiết tuyến giữa. Hjulmand hiện đã ghi 3 bàn và 4 kiến tạo sau 27 lần ra sân mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Rodri vẫn nằm trong danh sách ưu tiên của đội chủ sân Bernabeu. Dù vậy, mức phí chuyển nhượng cùng vai trò quan trọng của Rodri tại Manchester City khiến thương vụ này trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Bởi vậy, Hjulmand đang nổi lên như một phương án thực tế và phù hợp hơn với kế hoạch làm mới đội hình của Real Madrid dưới triều đại thứ hai của Mourinho tại Bernabeu.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

Mourinho xây đội hình trong mơ với 2 tân binh từ MU

Jose Mourinho sẽ xây dựng một tập thể Real Madrid vững chắc từ hàng thủ đến tuyến giữa ở mùa tới.

12 giờ trước

Real Madrid mất bao nhiêu tiền cho Mourinho?

Real Madrid chi 3 triệu euro phá vỡ hợp đồng để đưa Jose Mourinho trở lại Bernabeu sau 13 năm xa cách.

13 giờ trước

Tân binh đầu tiên Mourinho muốn mang về Real

Sau khi đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid, HLV Jose Mourinho cũng bắt đầu tham gia vào kế hoạch tái thiết lực lượng cho mùa giải mới.

38:2263 hôm qua

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Rashford có câu trả lời cho Real Madrid

Rashford có câu trả lời cho Real Madrid

36 phút trước 18:01 20/5/2026

0

Dù xuất hiện hàng loạt tin đồn liên quan tới Real Madrid, ưu tiên lớn nhất của Marcus Rashford vẫn là gắn bó với Barcelona.

Atletico lung lay vì Alvarez

Atletico lung lay vì Alvarez

38 phút trước 17:59 20/5/2026

0

Từng được xem là bất khả xâm phạm, Julian Alvarez bất ngờ đứng trước khả năng rời Atletico Madrid nếu xuất hiện lời đề nghị khổng lồ trong hè này.

