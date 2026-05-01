Glasner rời đi giữa thời kỳ đỉnh cao của Palace

  • Thứ sáu, 1/5/2026 06:32 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Chiến thắng 3-1 trước Shakhtar đưa Crystal Palace tiến sát chung kết châu Âu, nhưng quyết định chia tay của HLV Oliver Glasner lại càng gây tranh cãi.

Crystal Palace đang trải qua giai đoạn rực rỡ nhất trong lịch sử, nhưng tương lai của Oliver Glasner lại đi theo hướng ngược lại.

Chiến thắng trên sân của Shakhtar Donetsk ở bán kết lượt đi Conference League rạng sáng 1/5 đưa Palace đến rất gần trận chung kết. Đây là lần thứ hai chỉ trong một năm đội bóng thành London đứng trước cơ hội góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một giải lớn.

Trên đất Ba Lan, Palace khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng chỉ sau 21 giây của Ismaila Sarr, pha lập công nhanh nhất lịch sử giải đấu. Sau khi bị gỡ hòa đầu hiệp hai, đội khách không hề nao núng. Các bàn thắng của Daichi Kamada và Jørgen Strand Larsen giúp họ giành lợi thế lớn trước trận lượt về.

Dưới sự dẫn dắt của Glasner, Palace tiếp tục thể hiện bản sắc rõ ràng. Họ phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ. Ngay cả khi không kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội bóng này vẫn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong từng pha phản công.

Điều đáng chú ý là thành công hiện tại đến trong bối cảnh Palace liên tục chia tay các trụ cột. Sau những biến động lực lượng, đội bóng vẫn duy trì được tính cạnh tranh, cho thấy nền tảng mà Glasner xây dựng đủ vững để thích nghi.

Chính vì vậy, quyết định rời đi của chiến lược gia người Áo càng trở nên khó lý giải. Chỉ vài tháng trước, ông tỏ ra không hài lòng khi đội bóng bán đi nhiều cầu thủ quan trọng, một trong số đó là Marc Guehi.

Palace anh 1

Crystal Palace tiến sát trận chung kết Conference League.

Nhưng trên sân cỏ, Palace lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Họ không suy yếu mà thậm chí còn tiến bộ. Lối chơi kỷ luật, khả năng tận dụng cơ hội và tinh thần tập thể giúp đội bóng này trở thành hiện tượng của mùa giải.

Chia sẻ sau trận, Glasner vẫn giữ sự thận trọng: “Đây mới chỉ là bước đầu. Chúng tôi cần chơi tốt hơn ở trận lượt về để giành quyền vào chung kết”.

Tuy nhiên, với lợi thế hai bàn và phong độ hiện tại, Palace đang nắm quyền tự quyết. Nếu hoàn tất hành trình, họ có thể khép lại mùa giải bằng một danh hiệu châu Âu, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB.

Khi đó, Glasner nhiều khả năng sẽ rời Selhurst Park trong vinh quang. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: ông chọn ra đi đúng lúc đội bóng đạt đến đỉnh cao.

Hà Trang

