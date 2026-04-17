Crystal Palace lập kỳ tích trong lần đầu dự cúp châu Âu

Rạng sáng 17/4, Crystal Palace thua Fiorentina 1-2 nhưng vẫn giành vé vào bán kết Conference League với tổng tỷ số 4-2.

Dean Henderson cùng đồng đội viết nên trang sử mới cho CLB thành London.

Hành quân đến sân của Fiorentina với lợi thế dẫn trước 3 bàn, "Đại bàng xanh" không chọn lối chơi tử thủ. Ngay ở phút 20, đại diện nước Anh đã dội một gáo nước lạnh lên những hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà. Từ pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải, Daniel Munoz tung đường tạt bóng chính xác để Ismaila Sarr đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số trận đấu và nới rộng cách biệt tổng lên thành 4-0. Nếu David de Gea không xuất sắc cản phá cú sút đối mặt ngay sau đó của chính Sarr, số phận của Fiorentina có lẽ đã được định đoạt sớm hơn.

Hy vọng le lói trở lại với "La Viola" khi Jaydee Canvot phạm lỗi vụng về trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Albert Gudmundsson bình tĩnh đánh lừa thủ thành Dean Henderson để gỡ hòa 1-1. Sức ép tiếp tục được đội bóng áo tím duy trì trong hiệp hai, và cầu thủ vào sân thay người Cher Ndour đã thắp sáng khán đài bằng một siêu phẩm sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, những quyết định thay người có phần khó hiểu của HLV Paolo Vanoli khi rút các trụ cột tấn công ra nghỉ đã khiến đà thăng hoa của Fiorentina bị ngắt quãng. Bản năng sinh tồn của Palace đã trỗi dậy đúng lúc, họ thi đấu kỷ luật và tập trung trong những phút cuối để bảo toàn lợi thế tổng tỷ số.

Lọt vào bán kết ngay trong lần đầu tham dự một giải đấu lớn của UEFA là chiến tích lẫy lừng của Crystal Palace. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Shakhtar Donetsk. Trong khi đó, Fiorentina chỉ còn biết tự trách mình khi đứt mạch ba năm liên tiếp vào vào bán kết giải đấu này.