Real Madrid bị vạch trần

Cựu danh thủ Steve McManaman của Real Madrid chỉ ra những vấn đề nhức nhối của đội bóng cũ sau khi bị loại khỏi Champions League.

Real Madrid phơi bày nhiều vấn đề. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trên TNT Sports sau trận thua 3-4 của Real Madrid trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4, McManaman cho rằng quyền lực thực sự tại sân Bernabéu không nằm ở băng ghế huấn luyện mà thuộc về các cầu thủ.

“Cầu thủ mới là ông chủ của Real Madrid. Đó là cốt lõi của vấn đề”, cựu tiền vệ người Anh nhấn mạnh. Sau đó, ông so sánh với các đội bóng khác như Liverpool của Arne Slot hay Manchester City dưới thời Pep Guardiola, nơi HLV giữ vai trò quyết định.

Theo McManaman, tình trạng cầu thủ “không nghe lời HLV" không phải là điều mới mẻ tại Real Madrid. Ông tiết lộ rằng nhiều khi HLV đưa ra chỉ đạo chiến thuật cụ thể, nhưng khi ra sân, các cầu thủ lại thi đấu theo cách riêng.

“Điều đó luôn xảy ra”, McManaman nói, đồng thời nhấn mạnh đây là thách thức lớn với bất kỳ HLV nào từng làm việc tại CLB này.

HLV Arbeloa chịu chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Theo ông, một nhà cầm quân thành công phải vừa có tư duy chiến thuật sắc bén, vừa biết cách tạo sự gắn kết và khiến toàn đội cảm thấy mình là một phần quan trọng. McManaman cũng cảnh báo rằng việc nhồi nhét quá nhiều bài tập chiến thuật hay phân tích video có thể phản tác dụng, khiến cầu thủ mất hứng thú.

Trong khi đó, Jorge Valdano, cựu Giám đốc Thể thao của Real Madrid, cũng lên tiếng sau thất bại của đội bóng. Ông cho rằng chiếc thẻ đỏ của Eduardo Camavinga đã làm thay đổi cục diện trận đấu, đồng thời chỉ trích trọng tài vì quyết định quá nặng tay.

Sau đó, ông Valdano cũng gửi lời cảnh báo đến HLV Alvaro Arbeloa, nhấn mạnh Real Madrid là đội bóng có “văn hóa chiến thắng” và luôn đặt nặng kết quả.

Kịch bản trắng tay đang hiện hữu rõ rệt với đội chủ sân Bernabéu. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là mùa giải thứ hai liên tiếp Real Madrid không giành danh hiệu lớn, điều chưa từng xảy ra trong suốt 16 năm qua.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.